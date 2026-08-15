Las preocupaciones artísticas y financieras de la Orquesta Sinfónica

Durante los últimos años, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia se posicionó como una de las mejores de América Latina.
Foto: OSNC KIKE BARONA
La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia (OSNC) atraviesa un limbo artístico y financiero. La salida de su director titular, el maestro argentino-israelí Yeruham Scharovsky —que dejó la agrupación sin dejar una cabeza definida en plena celebración de sus 90 años—, sumada al déficit presupuestal, ha mantenido a varios músicos en una preocupación permanente.
El contrato de Scharovsky terminó el pasado 30 de junio, luego de que la Junta Directiva tomara la decisión en diciembre de 2025 de no renovar su contrato. Según el artículo 37 del...
Por Andrea Jaramillo Caro
Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
Por Natalia Ortega
Periodista de la Universidad Javeriana. Interesada en temas de género, paz y memoria.@ortegarnatalianortega@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación