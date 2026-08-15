Las preocupaciones artísticas y financieras de la Orquesta Sinfónica

Durante los últimos años, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia se posicionó como una de las mejores de América Latina. Foto: OSNC KIKE BARONA

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia (OSNC) atraviesa un limbo artístico y financiero. La salida de su director titular, el maestro argentino-israelí Yeruham Scharovsky —que dejó la agrupación sin dejar una cabeza definida en plena celebración de sus 90 años—, sumada al déficit presupuestal, ha mantenido a varios músicos en una preocupación permanente.

El contrato de Scharovsky terminó el pasado 30 de junio, luego de que la Junta Directiva tomara la decisión en diciembre de 2025 de no renovar su contrato. Según el artículo 37 del...