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Las preocupaciones artísticas y financieras de la Orquesta Sinfónica

La salida del maestro Yeruham Scharovsky el pasado 30 de junio se sumó al recorte presupuestal de la orquesta y a los cambios en la entidad que administra sus recursos. Por ahora, Juan Pablo Valencia asumió como director adjunto. Hay preocupación por el futuro de la programación artística en medio de los 90 años de la agrupación musical, que se cumplen el próximo 21 de agosto.

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Andrea Jaramillo Caro y Natalia Ortega
15 de agosto de 2026 - 09:00 p. m.
Durante los últimos años, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia se posicionó como una de las mejores de América Latina.
Durante los últimos años, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia se posicionó como una de las mejores de América Latina.
Foto: OSNC KIKE BARONA

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia (OSNC) atraviesa un limbo artístico y financiero. La salida de su director titular, el maestro argentino-israelí Yeruham Scharovsky —que dejó la agrupación sin dejar una cabeza definida en plena celebración de sus 90 años—, sumada al déficit presupuestal, ha mantenido a varios músicos en una preocupación permanente.

El contrato de Scharovsky terminó el pasado 30 de junio, luego de que la Junta Directiva tomara la decisión en diciembre de 2025 de no renovar su contrato. Según el artículo 37 del...

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com

Por Natalia Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Interesada en temas de género, paz y memoria.@ortegarnatalianortega@elespectador.com
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