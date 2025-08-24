Las puertas que abrió María Antonieta Busquets de Cano

María Antonieta Busquets de Cano, quien fue la promotora de "Espectadores 2000", la revista juvenil de "El Espectador" a finales del siglo XX. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Era el final de la década de 1980. El país se hundía en una violencia que cada vez tenía más tentáculos. En medio de una crisis política y social, María Antonieta Busquets pensó en Espectadores 2000, una revista que les abriera las puertas a jóvenes y adolescentes para hacer periodismo en el periódico más antiguo de Colombia.

A pesar del miedo que imperaba en esos años, en la antigua redacción de El Espectador se llegó a ver a varios adolescentes correr de un lado a otro, como si el periodismo pudiera ser un juego, que por...