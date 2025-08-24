No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Las puertas que abrió María Antonieta Busquets de Cano

La directora de la que fue la revista juvenil Espectadores 2000 recibió en los últimos días un reconocimiento de los que fueron sus redactores hace poco más de 30 años. Aquí hablamos de su legado en este diario.

Andrés Osorio Guillott
24 de agosto de 2025 - 10:03 p. m.
María Antonieta Busquets de Cano, quien fue la promotora de "Espectadores 2000", la revista juvenil de "El Espectador" a finales del siglo XX.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Era el final de la década de 1980. El país se hundía en una violencia que cada vez tenía más tentáculos. En medio de una crisis política y social, María Antonieta Busquets pensó en Espectadores 2000, una revista que les abriera las puertas a jóvenes y adolescentes para hacer periodismo en el periódico más antiguo de Colombia.

A pesar del miedo que imperaba en esos años, en la antigua redacción de El Espectador se llegó a ver a varios adolescentes correr de un lado a otro, como si el periodismo pudiera ser un juego, que por...

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
