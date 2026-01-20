Las tensiones detrás del Festival Internacional de Teatro Callejero de Mesitas del Colegio

El Festival Internacional de Teatro Callejero de El Colegio ha contado con 20 ediciones. Foto: Cortesía

Este 18 de enero, colectivos teatrales de Mesitas del Colegio estuvieron presentes durante la jornada “Arte sin techo, en la calle es un hecho”, realizada en la plazoleta de las Nieves, en Bogotá. Los voceros expresaron su inconformidad con la suspensión del Festival de Teatro Callejero, realizado en este municipio de Cundinamarca. Además, rechazaron las declaraciones que hizo en diciembre el alcalde, Diego López, quien dijo que este evento cultural dejó de realizarse por el consumo de sustancias psicoactivas en los encuentros.

