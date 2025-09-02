Las ventajas de cojear: los estoicos, el dolor y la felicidad

Caminar con un pie herido puede enseñar que la vida no se mide en victorias o derrotas, sino en la forma en que representamos el papel que nos ha tocado vivir.

Tuve un accidente en el pie derecho hace unos meses. Desde entonces, camino con dificultad. Por días, aparte de la cojera, me fustigué con la idea de que el destino se había ensañado conmigo. Cuando enfermamos, tendemos a vernos como las víctimas de una conflagración cósmica. Es difícil recordar que habitualmente convivimos con la dificultad, que la vida no ha de verse como una autopista ascendente de éxitos que nos eluden, que el mundo no está moldeado por mis deseos.

Somos una peculiar mezcla de éxito y fracaso, a veces ladeados hacia un...