Las ventajas de cojear: los estoicos, el dolor y la felicidad

Una cojera inesperada llevó a recordar que la vida no es una carrera de triunfos ininterrumpidos, sino una trama de pérdidas y hallazgos donde, como enseñaban los estoicos, lo único que nos pertenece de verdad es la manera en que afrontamos el papel que nos toca representar. Tercera entrega de “Sobrepensadores”.

Roberto Palacio
02 de septiembre de 2025 - 07:06 p. m.
Caminar con un pie herido puede enseñar que la vida no se mide en victorias o derrotas, sino en la forma en que representamos el papel que nos ha tocado vivir.
Tuve un accidente en el pie derecho hace unos meses. Desde entonces, camino con dificultad. Por días, aparte de la cojera, me fustigué con la idea de que el destino se había ensañado conmigo. Cuando enfermamos, tendemos a vernos como las víctimas de una conflagración cósmica. Es difícil recordar que habitualmente convivimos con la dificultad, que la vida no ha de verse como una autopista ascendente de éxitos que nos eluden, que el mundo no está moldeado por mis deseos.

Somos una peculiar mezcla de éxito y fracaso, a veces ladeados hacia un...

Por Roberto Palacio

