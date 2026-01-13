Las vidas de un poeta llamado Pablo Neruda (Obras inconclusas XVIII)

En adelante firmaría como Pablo Neruda, en honor a Jan Neruda, un poeta checo, y escribiría sin que los acusadores y críticos supieran quién era en realidad.

Pablo Neruda había comenzado a escribir una y otra vez su biografía desde los veinte años. Por aquellos tiempos, años veinte y treinta, no tenía mucho que contar, pero igual, contaba su infancia en Temuco, cuando aún se llamaba Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, sus años de juegos, sus primeros escritos y el poema que le dio inicio a eso que él mismo diría que era su vida, “Mi vida es una vida hecha de todas las vidas: las vidas del poeta”. “Muchas veces me han preguntado cuándo escribí mi primer poema, cuándo nació en mí la poesía....