Las vidas de un poeta llamado Pablo Neruda (Obras inconclusas XVIII)

En adelante firmaría como Pablo Neruda, en honor a Jan Neruda, un poeta checo, y escribiría sin que los acusadores y críticos supieran quién era en realidad.
Pablo Neruda había comenzado a escribir una y otra vez su biografía desde los veinte años. Por aquellos tiempos, años veinte y treinta, no tenía mucho que contar, pero igual, contaba su infancia en Temuco, cuando aún se llamaba Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, sus años de juegos, sus primeros escritos y el poema que le dio inicio a eso que él mismo diría que era su vida, “Mi vida es una vida hecha de todas las vidas: las vidas del poeta”. “Muchas veces me han preguntado cuándo escribí mi primer poema, cuándo nació en mí la poesía....
Por Fernando Araújo Vélez
De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación