El Magazín Cultural
Las vidas de un poeta llamado Pablo Neruda (Obras inconclusas XVIII)

Neruda fue poeta, a pesar de que su padre se opusiera desde niño a sus textos y libros, y a que para leer tuviera que esconderse. Escribía, como lo afirmó en los años 60 su hermana Laura Reyes, casi que de memoria. Luego de que le leía sus textos a ella, los pasaba a limpio. A los 13 años publicó su primer artículo en un periódico que se llamaba “La mañana”.

Fernando Araújo Vélez
13 de enero de 2026 - 08:21 p. m.
En adelante firmaría como Pablo Neruda, en honor a Jan Neruda, un poeta checo, y escribiría sin que los acusadores y críticos supieran quién era en realidad. 
Pablo Neruda había comenzado a escribir una y otra vez su biografía desde los veinte años. Por aquellos tiempos, años veinte y treinta, no tenía mucho que contar, pero igual, contaba su infancia en Temuco, cuando aún se llamaba Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, sus años de juegos, sus primeros escritos y el poema que le dio inicio a eso que él mismo diría que era su vida, “Mi vida es una vida hecha de todas las vidas: las vidas del poeta”. “Muchas veces me han preguntado cuándo escribí mi primer poema, cuándo nació en mí la poesía....

