Las voces colombianas anónimas de la película “Encanto”

Cuando el tráiler en español de Encanto, la película número 60 de Disney, se dio a conocer al público hace un par de meses, no solo causó furor y alegría por tratarse de una producción animada inspirada en Colombia, sino porque es casi un hito histórico dentro del gremio de la voz y el cine que una película de Disney haya sido actuada originalmente por voces colombianas.

Y es que más del 90% de los voice over talents que han participado en las producciones de Disney son voces originalmente angloparlantes, como se evidencia en el historial de sus estrenos. Luego viene el proceso del doblaje de voz que, para el caso del español latino, en su gran mayoría es realizado en estudios de doblaje de México.

Sin embargo, cuando en el tráiler de Encanto se escucharon las voces con el tradicional “español neutro latino” -que tiene una marcada sonoridad mexicana-, varias reacciones no se hicieron esperar. “Se escucha extraño que los personajes hablen de ‘arepita paisa’, con acento mexicano” o “¿será que también se dobló en México con actores mexicanos, aún cuando hay industria del doblaje en Colombia?”, “¿por qué ponen star talents que no son actores de doblaje a realizar estas producciones?”, se leía en redes.

Todas esas fueron reacciones legítimas del público que, sin duda, el estudio en México encargado de seleccionar el casting y los directivos de Disney tomaron en cuenta y por eso convocaron a actores de doblaje profesionales colombianos para integrar la versión en español. De tal manera que no sólo estuvieran presentes las voces famosas de Maluma, Mauro Castillo, Maria C. Botero, Alejandro Riaño, (sabiendo que no se especializan en el doblaje), sino que estuvieran profesionales que se dedican en el día a día a esta profesión, como Gonzalo Rojas, Daniela Sierra, Diego Ruiz, Isa Garcés, Sergio Barbosa, Óscar Gómez, Didier Rojas, Natalia Gutiérrez, entre otros.

Por primera vez los actores de doblaje de Colombia, en donde la industria lleva operando más de 30 años ininterrumpidos doblando producciones para Netflix, HBO, History, Sony, Nat Geo y muchos canales y plataformas más, tuvieron la oportunidad de ser protagonistas y visibilizarse, ya que por esta misma razón y por la sonoridad “standard latina”, en el mundo se piensa que todo el doblaje latino es exclusividad de México, cuando países como Colombia, Argentina, Venezuela, Chile, Perú, El Salvador, entre otros, participan con sus talentos en cientos de producciones.

Fue con la anterior película de Disney, Coco, basada en el día de los muertos de México, que Disney empezó a contar con talento latino para grabar originalmente las voces, al tratarse de producciones inspiradas en las costumbres e idiosincrasia de los pueblos hispanos y latinos.

Por eso se abren interesantes debates y preguntas en la industria de la voz y del entretenimiento puesto que, en palabras de Raúl Aldana, ex director de Doblaje para Latinoamérica de Disney, y actual director creativo en Zoo Digital (compañía que hace doblaje remoto con sede en los Ángeles y Europa), “los contenidos buscan conectar más con las audiencias y por esta misma razón ya se está dejando de lado esa tradición ‘puritana’ del doblaje de sonar ‘standard’. Se están buscando más los acentos y palabras de cada región, permitiendo incluso palabras altisonantes que antes era impensable escuchar al aire”.

Según Aldana, el doblaje debe cambiar los paradigmas sobre el español neutro, “diversificarse y ensuciarse (en el buen sentido) un poco más, llevarse más a la realidad y al habla de los personajes”. Opinión que comparte Flor García, gerente de la división de Doblaje de Centauro Films, una de las casas más importantes y antiguas de Colombia, al considerar que “es materia de interés en Centauro acercarnos a la realidad de los personajes, tanto así, que desarrollamos recientemente un taller con población afro y pensamos en la necesidad de tener talentos que sean originarios de las regiones, sonoridades y acentos que necesita cada proyecto”.

Aldana también opina que los star talents son necesarios para visibilizar más las producciones y no está en contra de que ellos participen en las producciones, pero opina que “no deberían tener roles principales, porque estos deberían ser interpretados por actores de voz profesionales, que darán todo el potencial interpretativo que tiene la compleja especialidad del doblaje de voz”.

“Esta es, sin lugar a dudas, una gran oportunidad para la industria del doblaje y la voz en Colombia y Latinoamérica de visibilizar nuestro talento y trabajo”, concluye el director creativo de Venturia Animation, estudio colombiano de animación que también participó en la asesoría de la película.