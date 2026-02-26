Las voces detrás de la carta que pide explicaciones al MAMBO por la salida de Eugenio Viola

El Museo de Arte Moderno de Bogotá lleva casi un mes en una polémica que involucra denuncias contra su actual directora, Martha Ortiz Gómez.
Foto: Gregorio Díaz. Cortesía del Museo de Arte Moderno de Bogotá – MAMBO.
Ha pasado más o menos un mes desde que empezaron a aparecer las preguntas sobre lo que está pasando en el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO). Tras varias denuncias de presunto acoso laboral y presunta crisis financiera por parte de exfuncionarios de esta institución, algunas de ellas expuestas por este diario, hemos buscado explicaciones por parte de la directora de esta institución, Martha Ortiz Gómez, al igual que de la junta directiva, pero hasta el momento no ha habido una respuesta de fondo.
Mientras tanto, dos cosas importantes han...
Por Santiago Gómez Cubillos
Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
