László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025

El escritor húngaro László Krasznahorkai, autor de "Melancolía de la resistencia" y "Tango satánico", recibió el Nobel de Literatura 2025.

Era las 1:00 de la tarde en Estocolmo y el reloj marcaba las 6:00 en Bogotá cuando la Academia Sueca dio a conocer al nuevo Nobel de Literatura: László Krasznahorkai. El premio fue entregado “por una obra visionaria y conmovedora que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Krasznahorkai es autor de obras como Melancolía de la resistencia (2001), Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río (2005), Guerra y guerra (2009), Ha llegado Isaías (2009), Y Seiobo descendió a la Tierra (2015), Tango satánico (2017), Relaciones misericordiosas (2023) y El barón Wenckheim vuelve a casa (2024).

László Krasznahorkai: el escritor del caos y la melancolía

László Krasznahorkai nació el 5 de enero de 1954 en Gyula, una pequeña ciudad al sureste de Hungría, cercana a la frontera con Rumanía. Creció bajo una dictadura comunista en la que los ideales teóricos se alejaban de la realidad cotidiana.

Esa ciudad aparece con frecuencia en su obra: Tango satánico transcurre allí; La melancolía de la resistencia se desarrolla por completo en el mismo lugar, y Guerra y guerra comienza en esa localidad, como el propio autor ha señalado.

Estudió Derecho en las universidades de Szeged y Budapest entre 1973 y 1978, pero abandonó la carrera. Trabajó como minero y vigilante de seguridad antes de iniciar estudios de Andragogía y Filología Húngara en la Universidad de Budapest, donde comenzó a publicar en revistas literarias como Mozgó Világ (Mundo en movimiento).

Su primera novela, Tango satánico (1985), fue bien recibida por la crítica por su originalidad. Desde entonces, Krasznahorkai se ha caracterizado por el uso de extensas frases subordinadas que buscan reproducir el flujo del pensamiento humano.

En la segunda mitad de la década de 1980 comenzó a viajar fuera de Hungría y residió en países como Alemania, Francia, España, Italia, Grecia, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, China y Japón. Durante esos años publicó La melancolía de la resistencia (1989) y Guerra y guerra (1999), traducidas a más de diez idiomas.

También colaboró con el cineasta Béla Tarr, quien llevó al cine Tango satánico y Melancolía de la resistencia (como Armonías de Werckmeister).

La obra que consagró a Krasznahorkai, según la Academia Sueca

La Academia Sueca aseguró que Tango satánico, publicada en 1985, fue la obra que marcó el reconocimiento internacional del autor. Durante la ceremonia se recordó que la novela retrata, con un lenguaje sugestivo, a un grupo de habitantes empobrecidos en una granja abandonada poco antes de la caída del comunismo.

El tema apocalíptico se refuerza en La melancolía de la resistencia, que se desarrolla en un pequeño pueblo del valle de los Cárpatos con la llegada de un circo fantasmal cuya principal atracción es el cuerpo de una ballena gigante. Este espectáculo provoca una secuencia de violencia y vandalismo, y el autor muestra la lucha entre el orden y el desorden.

En obras posteriores como Guerra y guerra y El barón Wenckheim vuelve a casa, Krasznahorkai desarrolla sus historias dentro de la “tradición centroeuropea del absurdo y el tono burlesco que va de Kafka a Thomas Bernhard”. En Ha llegado Isaías representa con mayor realismo el miedo que la violencia social produce en una Alemania aparentemente ordenada.

Un autor de culto internacional

Krasznahorkai es considerado uno de los escritores húngaros más leídos y traducidos. Su obra, marcada por la melancolía, el humor y la visión apocalíptica, ha sido reconocida con diversos premios internacionales. Ha explorado temas apocalípticos y distópicos, influido por la cultura asiática, especialmente la japonesa. Su estilo denso y rítmico evita a menudo el uso convencional de la puntuación, lo que exige una lectura pausada.

Al recibir el Premio Formentor de las Letras 2024, afirmó que escribe para sí mismo y “para la pequeña lista de gente que aún lee”. En 2015 obtuvo el Premio Internacional Man Booker, cuyo jurado destacó su capacidad para representar la realidad contemporánea con imágenes “bellas, aterradoras y cómicas”.

Susan Sontag lo describió como “el maestro húngaro del apocalipsis que evoca a Gogol y Melville”. Otros autores y críticos coinciden en que su mirada apocalíptica está vinculada tanto a la pérdida de valores del comunismo como al declive de la civilización occidental.

“No quiero mentir. Sería muy interesante recibir este premio. Sin embargo, me sorprendería mucho si lo ganara”, dijo el pasado febrero en Estocolmo, durante la presentación de su novela Herscht 07769.

El Nobel de Literatura se entrega desde 1901 y ha sido otorgado 118 veces a 122 galardonados entre 1901 y 2025. Además, ha reconocido a autores de distintas lenguas y tradiciones. Entre sus galardonados figuran nombres como Rabindranath Tagore, Gabriel García Márquez, Toni Morrison, Svetlana Alexiévich o Jon Fosse.

Como cada año, los premios se entregarán el próximo 10 de diciembre, en el aniversario de la muerte de Alfred Nobel.