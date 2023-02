“Latinoamérica no es una unidad ni un espacio cerrado”

Mariano Mayer es crítico, curador y periodista argentino, radicado en Madrid. / Bruno Dubner

¿De dónde salió la idea de hacer esta rama de la feria dedicada al arte latinoamericano?

Tiene una especie de prólogo, sección que se hizo en un momento muy particular del mundo, que fue la pandemia. En 2021 ARCO pudo hacer la feria a pesar de esta, porque modificó la fecha, se hizo en julio, y las agencias de Latinoamérica no podían viajar por temas legales o por la crisis económica en la que nos vimos todos inmersos por esta cuestión. Se decidió hacer un proyecto para tener en cuenta a Latinoamérica y para no perder nunca el foco y el vínculo afectivo e interés en esta región y ser creativos. Decidimos construir este espacio expositivo en el cual yo comisaría, pero tuvo otro nombre al principio, se llamó Remitente, y se hizo una exposición muy interesante con obras de distintos países de Latinoamérica que ya estaban en Europa y que podíamos producir a través de instrucciones o con la implicancia tanto de las galerías como de los artistas. El 2022 era un momento diferente, el mapa había cambiado, entonces nos dimos cuenta de que no tenía sentido seguir trabajando de esa manera, pero sí seguir para presentar un proyecto que vincule a Latinoamérica con Europa o que pueda ser una lectura amplia de la situación latinoamericana relacionada con el arte contemporáneo. Ahí surgió la idea de trabajar con otra persona, que fue Manuela Moscoso, y esto responde en líneas generales a un interés que empezó hace mucho tiempo, y que ha tenido la feria con Latinoamérica. Siempre hubo un vínculo con Latinoamérica, con distintos países, de maneras muy distintas, probando diferentes modos de poner en primer término este vínculo a través de exposiciones temáticas y más.

“Nunca lo mismo” es una cita del escritor Osvaldo Lamborghini, ¿cómo se decidieron por esta para el nombre de la muestra?

Surgió por dos motivos muy concretos: uno fue traer un comentario sobre el vínculo entre arte y literatura, que está tan presente en muchos artistas latinoamericanos, en muchos artistas en general, pero creo que uno puede ver con mucha diversidad este vínculo entre arte y literatura, literatura y arte. Un segundo motivo es que encontramos esta frase de Lamborghini y nos parecía que era una manera muy interesante de pensar algo que se ha pensado muchas veces como una región que responde a unas dinámicas, a unas estructuras políticas, sociales y geográficas que hace que sea algo no del todo estable, pero algo que responde a un orden. Y justamente este nos interesaba mucho, porque nos permitía hablar de una aproximación al contexto latinoamericano, no desde una inquietud, sino desde una transformación constante en todo nivel y que hace que el arte de la región, o el arte de determinados contextos, o el arte de determinados países permanentemente esté respondiendo a dinámicas diferentes que pueden tener momentos en común, que pueden tener experiencias en común, pero que son diversas, que no responden a una estabilidad regional.

En el pasado habló de contar el arte latinoamericano no como una unidad, sino como una diáspora...

Es muy interesante para nosotros seguir hablando de esto, porque es algo que nos permite hacer, el hablar de un tema nos permite hacer o traer nombres, traer artistas, traer regiones. Latinoamérica no es una unidad, no es un espacio cerrado, es un espacio que alberga muchos espacios y muchas historias en sí. Dada la dinámica de cada lugar, esto hace que en muchos casos no se conozca o no haya un vínculo entre países, entre zonas. Eso también nos atrae mucho, cómo algo tan estructurado, como puede ser una feria o incluso una presentación artística en una feria de arte, puede permitir no solo traer artistas de distintos lugares, sino que los artistas y las galerías de esos lugares, por el solo hecho de estar en la misma sección, se conozcan y pueden establecer un vínculo. No podemos dar por sentada esa relación. Nos interesa mucho ver esa aventura, esa diferencia, para poder encontrar zonas de diálogo y enriquecer esa diferencia y verlo como un valor.

¿Cuál es la importancia de que estos diálogos entre artistas latinoamericanos se den en el espacio español?

Es un contexto donde los diálogos pueden pasar. Una feria está diseñada y está pensada estructural, arquitectónica y energéticamente para que esos diálogos se lleven a cabo. Es una situación un tanto idílica, porque facilita que eso pueda pasar, y que sea España es una circunstancia y una característica de la feria. Podría ser otro lugar, no podría decir que hay algo vinculado en términos culturales, sí, en términos idiomáticos, que es algo importante, el idioma ayuda a que podamos fluir y utilizar una lengua madre y no una lengua aprendida en segundo término, sino que utilizar un lenguaje común facilita mucho las cosas.

¿Cómo fue el proceso curatorial para esta edición?

La selección tiene que ver con esto que estábamos hablando, tiene que ver con las posibilidades, con los deseos y con los sueños. Tiene que ver con aquello, por un lado, que nosotros pensamos o que creemos que es importante traer, que tiene que ver con zonas, que tiene que ver con nombres, que tiene que ver con artistas y con galerías. Y luego está la cuestión de qué tanto de esos nombres y de esas intenciones pueden hacerse realidad, qué galería puede venir, qué artista está interesado en venir con la galería, presentar un trabajo en ARCO o producir un trabajo para ARCO con todo lo que eso implica. Ahí empezarían unas dinámicas que nos exceden, que siempre dependen de factores muy diferentes, pero la selección y la invitación, por nuestra parte, tienen que ver con justamente abrir y con traer un poco esa diversidad. Nos interesa mucho no pensar en Latinoamérica como lo que por lo general conocemos, o lo que es más fácil conocer, porque hay mucha gente que no lo conoce.

¿Cómo ve este panorama de que haya tanto interés en lo que representa el arte latinoamericano?

Tiene que ver con el paradigma en el que estamos inmersos, con el que estamos empezando a pensar el mundo de una manera diferente, con traer historias que no conocíamos del todo o que las conocíamos de una manera, y estamos interesados en conocerlas de otra manera, tener distintos puntos de vista, traer relatos que no habían circulado y creo que de ahí, de zonas más lejanas, donde esos discursos están más atentos, hay un interés. Es fácil pensar por qué este interés con Latinoamérica en un momento donde estamos replanteando los relatos, replanteando las procedencias y replanteando las genealogías, toda genealogía está puesta en crisis, entonces si pensamos en un orden central, donde la historia del arte y la historia de la cultura se construyó de una manera, o eso es lo que hemos aprendido y ahora estamos desaprendiendo eso que hemos estado sosteniendo durante tanto tiempo es perfecto avanzar sobre todo el resto de lugares, el resto de contextos y el resto de entornos culturales que no tienen un vínculo tan claro con esta zona, entonces de ahí me explicaría un poco el interés en Latinoamérica.