Laura Guio: “Los artistas en Colombia tienen que hacer de todo para sobrevivir”

Laura Guio dice que Gama Colombia le ha enseñado a ser más paciente. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Gama Colombia es una tienda galería. ¿Cómo surgió este proyecto?

Surgió como una raíz de la galería mexicana Gama Crea. Mi socio, Eduardo Garzón (TECK24), quien también es artista, conoció hace muchos años a los gestores de esta galería. Ellos vinieron a hacer un evento y a nosotros nos gustó cómo era la movida. Además, sentíamos la necesidad de tener un espacio físico más acorde con el pensamiento de los artistas y no solo con el de una persona que tiene una galería y le interesa más la parte monetaria. Luego de dos años salió la oportunidad de tener este espacio, que inauguramos el 17 de agosto de 2023.

¿Cuál es el propósito de esta galería?

Seguir conociendo a muchos artistas. Me interesa saber cuáles son sus motivaciones personales detrás de las obras. He trabajado con más de 100 artistas y cada uno tiene ritmos de trabajo diferentes. También tenemos el plan de ir a unos cuantos países este año para seguir expandiéndola hacia Suramérica, de la mano de Gama Crea.

Una de las apuestas de Gama Colombia es apoyar a artistas emergentes, ¿por qué?

Nos dimos cuenta de que es muy importante en el transcurso de estos dos años, porque cuando íbamos a hacer un evento nos encontrábamos con los mismo 10 artistas. Hay mucha gente haciendo arte y tenemos que buscarlos. Entonces nos tomamos la tarea de mirar a los artistas que estaban en otras ciudades, como Manizales, Cali, Medellín, entre otras. De hecho, ellos han venido a Bogotá a las inauguraciones de sus exposiciones, porque en sus ciudades no hay espacios como estos para que expongan lo que hacen.

Parece ser que esta galería tiene un enfoque hacia el arte callejero…

No es que esté enfocada en el arte callejo, aunque sí trabajamos con varios artistas que trabajan en la calle, quienes hacen stencil, grafitis y murales. Como les he dicho a varias personas: los artistas en Colombia tienen que hacer de todo para sobrevivir, para sacar adelante su obra y que los conozcan. En la galería te encuentras con artistas que tatúan, hacen mural, grabado, ilustración en digital, serigrafías, etc.

Usted es una artista que trabaja en la calle…

Sí, desde la pandemia. Empecé asistiendo a TECK24 en los murales y desde ahí fui aprendiendo algunas cosas. Después empecé un proyecto aparte con una amiga: Gallinas furiosas.

Hablemos más sobre ese proyecto…

Empezó en 2021 con tres amigas y es un proyecto feminista. Hemos hecho macromurales para fechas como el Día de la Mujer, el Día del Trabajo y durante manifestaciones. Nosotras abrimos muchos lugares para que las chicas pinten y expresen cuáles son sus inconformidades diarias como mujeres.

¿Cuál es la intención de Gallinas furiosas?

Habilitar espacios seguros para las mujeres, en donde puedan decir todo lo que quieran.

Más allá de la seguridad que menciona, ¿hay otra razón para que este sea un espacio exclusivo para mujeres?

Sí, hay más razones. Una de ellas es que ya hay varios espacios para hombres, por ejemplo, en los festivales de muralismo la mayoría de artistas son hombres. De un tiempo para acá comenzaron a decir: “Hay que poner una cuota para chicas, sino pelean”. Pero no es algo que tenga que ser forzado, como por cumplir una cuota, sino que hay muchas que hacen cosas increíbles.

En su caso, ¿qué inconformidades quiere expresar a través de este espacio?

Tal vez la competitividad que tenemos entre mujeres, como no ser solidarias entre nosotras. Todas crecimos con un chip de que la otra es una enemiga o una competencia.

¿Cree que es posible el feminismo sin solidaridad entre las mujeres?

Sí, hay muchos tipos de feminismo, unos más radicales que otros.

Para usted, ¿qué es el feminismo?

Aprender y ser solidaria con la otra, trabajar en pro de las mujeres y empezar a cuestionarse todo lo que uno hace, porque toda nuestra vida es política.

Antes de su trabajo artístico en muralismo, ¿cuál había sido su relación con el arte?

Mi vida siempre fue de espectadora. Luego comencé a conocer a personas que hacían grafitis y me pareció muy chévere. Más tarde conocí a TECK24 y empecé a estar más inmersa en el proceso artístico. Después hice bordado y me motivé a pintar uno que otro cuadro.

¿Qué la animó a dejar de ser espectadora?

Soy diseñadora industrial de la Tadeo. A mí me pagaron bien en los trabajos que tuve, pero no me sentí feliz. De hecho, no seguí en mi último trabajo en oficina porque mi jefe me acosó sexualmente. Estuve un tiempo sin trabajar, porque me sentí muy mal y no quise volver a vivir esa situación. En esos meses conocí a los chicos que hacen grafitis.

¿Y hoy es feliz?

Sí, lo soy, a pesar de que a veces no es muy estable la economía.