Laura Mora responde a cuestionamientos por “Los reyes del mundo”

Laura Mora también es la directora de la película “Matar a Jesús”. / AFP Foto: AFP - RAUL ALRBOLEDA / AFP

¿Cómo fue el proceso para la elección de los actores? ¿Por qué trabajar con actores naturales?

Laura Mora: desde mis cortos hasta mis dos largos he intentado trabajar con actores naturales. Vengo de una herencia cinematográfica que busca ciertos rasgos de verdad que existen, más allá de que se construyan. Eso no necesariamente quiere decir, por lo menos en mis películas, que son biografías. Mis dos largos son absolutas ficciones. Si bien “Matar a Jesús” tiene que ver con mi propia experiencia y con el asesinato de mi padre, nunca conocí a ese sicario. En “Los reyes del mundo” pasa lo mismo. No hago documentales ni baso las ficciones en relatos particulares. Sí creo que para el tipo de cine que me ha interesado hacer hasta el momento trabajar con actores naturales ha traído unos rasgos de verdad que vienen impresos en el lenguaje, la forma de moverse frente al mundo, en las miradas y la piel. Eso es muy difícil de construir, eso simplemente existe.