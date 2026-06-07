“Ante el fascismo no hay pasividad posible: hay que tomar parte por la vida”, Laura Restrepo

El primer libro de Laura Restrepo se llamó inicialmente “Historia de una traición”. Diez años después, la autora lo cambió a “Historia de un entusiasmo”. Foto: Óscar Pérez

“Historia de una traición” (1986), como se llamó originalmente, fue su primer libro publicado. ¿Qué valor le da después de tantos años y una obra literaria tan extensa como la suya?

Creo que el valor que tiene el libro es precisamente que ha pasado a una generación como la tuya. Para un escritor, el verdadero premio es que las generaciones siguientes todavía lo lean. Ese libro fue el testimonio de una experiencia épica, tremenda, fantástica, sangrienta y también gloriosa que se vivió en los años 80 con el primer proceso de paz de América Latina entre grupos insurgentes y un gobierno. Es un testimonio vivido en primera persona, honestamente narrado, que recoge las voces de todos los protagonistas con los que tuve contacto...