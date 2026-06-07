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“Ante el fascismo no hay pasividad posible: hay que tomar parte por la vida”, Laura Restrepo

Cuarenta años después, la escritora regresó a su primer libro, donde dejó consignado lo que vivió como comisionada de paz en el proceso del M-19 con el gobierno de Belisario Betancur, en 1984. En esta conversación, la autora ahondó en las lecciones que dejó el primer proceso de paz de esta naturaleza en la historia de América Latina.

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Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
08 de junio de 2026 - 12:09 a. m.
El primer libro de Laura Restrepo se llamó inicialmente “Historia de una traición”. Diez años después, la autora lo cambió a “Historia de un entusiasmo”.
El primer libro de Laura Restrepo se llamó inicialmente “Historia de una traición”. Diez años después, la autora lo cambió a “Historia de un entusiasmo”.
Foto: Óscar Pérez

“Historia de una traición” (1986), como se llamó originalmente, fue su primer libro publicado. ¿Qué valor le da después de tantos años y una obra literaria tan extensa como la suya?

Creo que el valor que tiene el libro es precisamente que ha pasado a una generación como la tuya. Para un escritor, el verdadero premio es que las generaciones siguientes todavía lo lean. Ese libro fue el testimonio de una experiencia épica, tremenda, fantástica, sangrienta y también gloriosa que se vivió en los años 80 con el primer proceso de paz de América Latina entre grupos insurgentes y un gobierno. Es un testimonio vivido en primera persona, honestamente narrado, que recoge las voces de todos los protagonistas con los que tuve contacto...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
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Maria Soledad Betancur Betancur(81108)Hace 7 minutos
Totalmente de acuerdo: Hay que tomar parte por la vida. Cepeda y Ayda son el único camino para enfrentar el fascismo, la muerte. Por la democracia, la vida y los derechos humanos nos la jugamos con Ayda y Cepeda
Albert Schweitzer(75791)Hace 1 hora
No ha habido paz desde entonces y más atrás! La guerra les gusta a algunos mantenerla.
Frapolo(7328)Hace 1 hora
Totalmente de acuerdo
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