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Laurence Debray: “El exrey Juan Carlos I es la única persona que no ha tenido libertad”

“Reconciliación” (Planeta) es el libro de memorias del Rey Juan Carlos I. Laurence Debray, quien colaboró en su escritura, cuenta cómo fue este proceso de acompañarlo a contar su vida y sus secretos.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
18 de marzo de 2026 - 01:15 a. m.
La autora Laurence Debray durante la presentación de 'Reconciliación', el libro de memorias del rey emérito, Juan Carlos I.
La autora Laurence Debray durante la presentación de 'Reconciliación', el libro de memorias del rey emérito, Juan Carlos I.
Foto: EFE - Borja Sánchez-Trillo

Laurence Debray ya había escrito dos libros sobre el rey Juan Carlos I. Ella reconoce que el interés por su historia se basa en la época de la Transición a la democracia en España, en estudiar desde la ciencia política este momento del país.

En la pandemia, ya exiliado en Abu Dhabi, el entonces exrey de España llamó a Debray para invitarla a escribir sus memorias. “Bueno, maravilloso, pero yo no sé escribir libros para otras personas. Yo sé escribir mis libros”, le dijo la periodista francesa a Juan Carlos I, a lo que él respondió: “mira, lo...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
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