Laurence Debray: “El exrey Juan Carlos I es la única persona que no ha tenido libertad”

La autora Laurence Debray durante la presentación de 'Reconciliación', el libro de memorias del rey emérito, Juan Carlos I. Foto: EFE - Borja Sánchez-Trillo

Laurence Debray ya había escrito dos libros sobre el rey Juan Carlos I. Ella reconoce que el interés por su historia se basa en la época de la Transición a la democracia en España, en estudiar desde la ciencia política este momento del país.

En la pandemia, ya exiliado en Abu Dhabi, el entonces exrey de España llamó a Debray para invitarla a escribir sus memorias. “Bueno, maravilloso, pero yo no sé escribir libros para otras personas. Yo sé escribir mis libros”, le dijo la periodista francesa a Juan Carlos I, a lo que él respondió: “mira, lo...