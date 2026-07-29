Lea el primer capítulo de “Línea de fuego”, la novela conmemorativa de Arturo Pérez-Reverte

Combinando la ficción con datos históricos y testimonios personales, el prestigioso escritor español Arturo Pérez-Reverte sitúa al lector, entre quienes, voluntarios o a la fuerza, lucharon en los frentes de batalla de la Guerra Civil Española, sucedida entre el 17 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939. Foto: Cortesía de Penguin

Nota de los editores: Según este relato, en la noche del 24 al 25 de julio de 1938, al comienzo de la batalla del Ebro, 2.890 hombres y 18 mujeres de la XI Brigada Mixta del ejército de la República cruzaron el río para establecer la cabeza de puente de Castellets del Segre, donde combatieron durante diez días.

En realidad, ni Castellets, ni la XI Brigada, ni las tropas que se le enfrentan en Línea de fuego existieron nunca. Pero, aunque las unidades militares, los lugares y los personajes que aquí aparecen son todos ficticios, no lo...