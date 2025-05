Lea el primer capítulo de “Mi nombre es Emilia del Valle”, de Isabel Allende

Ejemplares de la nueva novela de la escritora chilena Isabel Allende en una librería de Nueva York (Estados Unidos). 'Mi nombre es Emilia del Valle' está basada en un personaje de la saga Del Valle, que empezó en su obra más famosa: 'La casa de los espíritus'. Foto: EFE - Octavio Guzmán

El día en que cumplí siete años, el 14 de abril de 1873, mi madre, Molly Walsh, me vistió de domingo y me llevó a la plaza de la Unión a tomarme una fotografía, la única que existe de mi infancia, donde aparezco de pie junto a un arpa con el aspecto despavorido de un ahorcado, que se explica por los minutos que debí de permanecer sin respirar frente a un cajón negro y el susto que me llevé con el fogonazo de la lámpara. Aclaro que no sé tocar ningún instrumento, el arpa era uno de los polvorientos accesorios teatrales del estudio,...