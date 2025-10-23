Logo El Espectador
Lea el primer capítulo de “Un largo camino”, la nueva novela de Abdulrazak Gurnah

El Premio Nobel de Literatura de 2021 presentó su nueva obra de ficción, esta vez a través de tres jóvenes que viven en la África oriental poscolonial, con los que teje un relato de descubrimiento, pérdida y esperanza en un mundo en transformación.

Abdulrazak Gurnah * / Especial para El Espectador
23 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
Cuatro años después de ganar el Premio Nobel de Literatura, el escritor tanzano Abdulrazak Gurnah regresa a las librerías con 'Un largo camino', una obra que transcurre en los años noventa del siglo pasado. En 2021 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura por su «conmovedora descripción de los efectos del colonialismo y la historia de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes».
La boda de Raya fue fruto del pánico. Su padre se enteró de que un joven le dedicaba unas atenciones inequívocas, al principio con largas miradas y sonrisas cómplices al cruzarse con ella, y más adelante vio con sus propios ojos como la detenía en plena calle y le daba conversación durante varios minutos, seguramente haciéndole promesas inverosímiles e intentando concertar una cita entre ambos. Todo esto su­cedió delante de sus narices. Era un proceder indecoroso y descortés, además de una clara falta de respeto hacia él, que era su...

