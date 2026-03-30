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Lecciones de belleza e intrascendencia en “Frieren: Más allá del final del viaje”

La segunda temporada de esta serie, nos pone ante una reflexión importante: la vida puede ser tan vacía e intrascendente como urgente y hermosa.

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Juliana Vargas Leal
Juliana Vargas Leal
30 de marzo de 2026 - 06:00 p. m.
“Frieren: Más allá del final del viaje” cuenta la historia de Frieren, una elfa inmortal que a través de un viaje con un héroe y un sacerdote gana una nueva perspectiva sobre el valor que gana la vida cuando no es para siempre.
“Frieren: Más allá del final del viaje” cuenta la historia de Frieren, una elfa inmortal que a través de un viaje con un héroe y un sacerdote gana una nueva perspectiva sobre el valor que gana la vida cuando no es para siempre.
Foto: Madhouse

Entre el 16 de enero de este año y el pasado 27 de marzo se emitió la segunda temporada de “Frieren: Más allá del final del viaje”. Luego de haber derrotado al Rey Demonio y dejar pasar los años hasta que sus amigos de viaje mueren, la elfa Frieren se emprende en una nueva travesía hacia el Paraíso para verlos de nuevo. Aunque en esta serie existen batallas y momentos épicos, ciertamente no es su núcleo. La nostalgia y las segundas oportunidades son las que martillan los recuerdos del espectador una y otra vez, hasta recordarle que nuestra...

Juliana Vargas Leal

Por Juliana Vargas Leal

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