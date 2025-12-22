Lecturas navideñas: el escritor Gustavo Adolfo Bécquer y sus “Memorias de un pavo”

Gustavo Adolfo Bécquer escribió "Rimas", "Rimas y leyendas", "Desde mi celda", entre otros. Fue un poeta y narrador español del Posromanticismo. Nació el 17 de febrero de 1836, en Sevilla, y murió el 22 de diciembre de 1870, en Madrid. Foto: Archivo Particular

Memorias de un pavo

No hace mucho que, hallándome a comer en casa de un amigo, después que sirvieron otros platos confortables, hizo su entrada triunfal el clásico pavo, de rigor durante las Pascuas en toda mesa que se respeta un poco y que tiene en algo las antiguas tradiciones y las costumbres de nuestro país. (