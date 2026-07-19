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“Leer como los influencers empobrece la lectura”: Patricio Pron

El escritor y crítico literario argentino Patricio Pron publicó un manifiesto que insta a leer mejor y más despacio como gesto de libertad.

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Juan Camilo Rincón
19 de julio de 2026 - 12:00 a. m.
Patricio Pron fue escogido por la revista Granta en 2010 como uno de los veintidós mejores autores en español de su generación. Además fue el ganador del Premio Alfaguara de Novela en 2019.
Patricio Pron fue escogido por la revista Granta en 2010 como uno de los veintidós mejores autores en español de su generación. Además fue el ganador del Premio Alfaguara de Novela en 2019.
Foto: Catalina Bartolomé

«La humanidad publica un libro cada medio minuto», cuenta Gabriel Zaid en Los demasiados libros. Según la agencia colombiana ISBN, en 2024 se publicaron 21.826 títulos. ¿Qué nos dice esta cifra? En No, no pienses en un conejo blanco (Isla de Libros, 2026), Patricio Pron busca responder a un buen número de cuestiones insalvables del mundo literario y editorial, invitándonos a contraleer como un acto de resistencia y a vivir la literatura fuera de la lógica capitalista.

¿De qué manera la Revolución industrial reactualizó la relación entre el poder, la riqueza y el valor?

Podría decir que inició procesos y derivas que se...

Por Juan Camilo Rincón

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