“Leer solamente texto también puede ser una dieta de lectura limitada”

Jiménez Quiroz se ha enfocado en liderar iniciativas que articulan la creación gráfica y la mediación lectora. Foto: Juan Silva Wartski.

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La consigna de esta edición de Entreviñetas es “Yo leo cómics”. ¿Qué quieren decir eso sobre la manera en que se lee el cómic actualmente en Colombia?

Esta es la versión número 13 y llevamos 15 años. Después de trabajar mucho en el fortalecimiento del campo creativo, con mentorías y acompañamiento a autores y procesos editoriales, consideramos que era importante poner el foco en los lectores y las lectoras.

Entendemos la lectura como algo que cualquier persona puede hacer y el cómic como una forma de lectura muy rica y especial, porque no solamente se lee texto, sino imágenes mezcladas con texto. Además, existen formatos muy diversos, tanto digitales como impresos.

La experiencia de leer cómics está muy relacionada con la alfabetización visual, con la manera en que leemos las imágenes y entendemos el mundo desde lo visual. Hoy, además, existe en Colombia una diversidad increíble de contenidos, editoriales y proyectos de publicación de distintas regiones del país.

Habla de “alfabetización visual”: ¿por qué es importante y qué puede aportar el cómic en ese sentido?

Mucho de lo que consumimos actualmente en términos de información, comunicación y contenidos pasa por lo visual: plataformas digitales, redes sociales y contenidos impresos. Tal vez no ha habido otro momento en la historia en el que fotografías, videos e imágenes estén tan presentes en nuestra forma de interpretar el mundo. Sin embargo, cuando hablamos de alfabetización, muchas veces pensamos únicamente en el texto y la palabra y dejamos de lado cómo interpretamos críticamente una imagen. Esto es especialmente importante hoy, cuando existen debates sobre cómo identificar si una imagen es falsa. Hay herramientas que pueden ayudarnos y la lectura de cómics, particularmente desde la infancia, ayuda a refinar una capacidad crítica para comprender imágenes abstractas, literales, basadas en lo real o ficticias. Leer solamente texto también puede ser una dieta de lectura muy limitada.

El festival reúne autores y proyectos de distintos países y generaciones. ¿Cómo construyeron esa selección y qué conversaciones quieren provocar?

Este año tenemos invitados de ocho países y 41 actividades entre talleres, presentaciones de libros y discusiones sobre los distintos campos que pueden abordar el cómic y la lectura.

Nos interesa, por ejemplo, la presencia de la memoria desde la ficción, la no ficción y lo documental. El cómic puede ser un lenguaje muy poderoso para contar desde la memoria de un país hasta algo muy íntimo.

También queremos mostrar su dimensión transdisciplinaria. Tendremos un pódcast en vivo, una franja de animación y documentales. La programación busca mostrar todo el universo del cómic: aventuras, géneros históricos, memoria, investigación y periodismo. No es un lenguaje únicamente para lectores aficionados o especializados. Puede aportar a las conversaciones de la sociedad colombiana y a la manera en que nos entendemos como sociedad

No se limitaron a presentar obras terminadas, también habrá exposiciones, mercado y acompañamiento editorial. ¿Por qué intervenir también en la creación y circulación?

El cómic históricamente ha tenido muchos prejuicios encima en Colombia: la idea de que hay que saber previamente cómo leerlo para entenderlo, que es un entretenimiento vano o que no permite lecturas profundas. Incluso todavía nos preguntan si existen obras de autores colombianos. También ha enfrentado obstáculos históricos para su circulación. Por eso, cuando pensamos el festival, entendemos que existe un campo que es cada vez más fuerte en creación, circulación y publicación, pero que necesita estímulos y apoyo. Para nosotros es importante contribuir al fortalecimiento de ese campo en Colombia y América Latina. Hay creadores jóvenes y otros de 75 u 80 años que muchas veces no cuentan con herramientas para conectar su trabajo con agentes internacionales, circuitos de venta de derechos o posibles adaptaciones a otros lenguajes y formatos.

Concretamente, ¿qué significa que no sea un escenario exclusivo para comprar novelas gráficas, sino también un espacio para acompañar editorialmente?

Que no solo queremos comprender, sino apoyar a los autores desde sus etapas más emergentes con acciones reales y presentes.

Si hablamos de una exposición de cómic, habría que pensar en ellos no solo como libros, sino también como obras...

Claro. Es que los cómics no solamente se leen: también se exponen. Pueden estar en paredes, murales y distintos formatos.

Tenemos, por ejemplo, una exposición que toma seis páginas de cómics históricos de comienzos del siglo XX y propone a cerca de 30 dibujantes colombianos contemporáneos hacer una interpretación de esas páginas. Hay una de Pepe Gómez sobre la inseguridad en Bogotá y la propuesta es preguntarse cómo se ve Bogotá hoy, en 2026.

El cómic tiene esa flexibilidad: juega en la pantalla, en el impreso, en la pieza única y en la reproducción masiva. Puede entrar en debates profundos sobre la memoria, pero también abordar asuntos ligeros y hacer entretenimiento. Esa versatilidad es muy potente.