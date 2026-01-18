Leni Riefenstahl, la cineasta del nazismo: un ejemplo del poder de la historia

Leni Riefenstahl fue una productora y directora de cine alemana, conocida por su asociación con la propaganda Nazi. Foto: Wikimedia

Antes de que estallara la Segunda guerra Mundial en 1939, en 1934 las imágenes de las tropas nazis habían tomado una altura épica frente al mundo entero.

Tras dirigir las dos obras maestras Triumph of The Wild y Olympia, Leni Riefenstahl recibió el encargo de Hitler de rodar una trilogía de obras sobre sus mítines. El objetivo principal era hacer de la estética militar una herramienta efectiva de propaganda. Que la ideología fascista se viera espectacular.

Gracias a sus encuadres, tomas innovadoras y ángulos de cámara hasta ese momento impensables, así como la implementación de una meticulosa continuidad en la imagen, la directora alemana se convirtió en una de las cineastas más importantes en la historia. Pero, ¿su ideología opaca su capacidad artística?

Andres Veiel es un director de cine alemán que propone en Riefenstahl la idea de si es posible separar al autor de su obra. El documental está soportado en una robusta investigación: la vida de la polémica directora alemana fue muy bien documentada, alimentando la controversia ideológica.

Leni Riefenstahl es considerada una de las mujeres más controvertidas del siglo XX como artista y propagandista nazi, pero lo que le entregó al cine, es invaluable.

Veiel le entrega al espectador ese cuestionamiento sin interceder, ofreciendo datos, testimonios y detalles de su vida que producen inteligentemente preguntas que van más allá de solo un sentido moral, valorando también su trabajo y su pensamiento frente a una sociedad que la señaló toda su vida.

En el documental se evidencian los cuestionamientos de la autora alemana y su posición frente a la realidad de la guerra y su crueldad. Personalmente, sentí que ella fue más que consciente de su contexto, pero su trabajo y proceso artístico fue más importante.

Es claro que los vestigios de la guerra son evidentes y merecen ser condenados y recordados, pero Leni Riefenstahl estaba en un momento importante de la historia y su fascinante visión solo fue utilizada para otros fines.

La investigación reflejada en el documental también muestra a muchos alemanes de posguerra que, en cartas y llamadas telefónicas grabadas desde su casa, sueñan con una mano organizadora que limpie el Estado”, y hoy en día la derecha radical alemana está tan fuerte como desde la Segunda Guerra Mundial.

¿Usted piensa que la directora alemana tiene que ver en algo con la actualidad? ¿Leni Riefenstahl tuvo algo que ver con el furor y el declive de la Alemania nazi?

Riefenstahl es un documental tan interesante como intrigante, con una muy buena elaboración crítica que no toma bando, y que deja tantas preguntas como respuestas.

Un interesante documento fílmico que merece ser visto con atención y contexto. Juzguen ustedes.