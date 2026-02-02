Leni Riefensthal, las imágenes del nazismo (Políticamente artistas I)

Esta semana, Cine Colombia estrenará un documental llamado "Leni Reifenstahl: la cineasta del nazismo" en el que se habla de su obra a través de entrevistas y su propio archivo personal. Foto: Vincent Productions

“Yo simplemente acataba órdenes”, dijo Leni Riefensthal cuando la acusaron de ser una de las principales promotoras de la estética Nazi, a partir de 1935, cuando grabó un documental que tituló “El triunfo de la voluntad” (Triumph des Willens, en alemán). Su película se iniciaba con una frase que pretendía situar al espectador en la historia, y que decía: “5 de septiembre 1934. Veinte años después del estallido de la Guerra Mundial, 16 años después del inicio del sufrimiento alemán, 19 meses después del inicio del renacimiento de Alemania,...