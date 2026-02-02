Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Leni Riefensthal, las imágenes del nazismo (Políticamente artistas I)

En esta primera entrega de la serie Políticamente artistas, repasamos parte de la vida de la cineasta alemana Leni Riefensthal, quien trabajó para Hitler y su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, en la promoción del nazismo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
02 de febrero de 2026 - 08:00 p. m.
Esta semana, Cine Colombia estrenará un documental llamado "Leni Reifenstahl: la cineasta del nazismo" en el que se habla de su obra a través de entrevistas y su propio archivo personal.
Esta semana, Cine Colombia estrenará un documental llamado "Leni Reifenstahl: la cineasta del nazismo" en el que se habla de su obra a través de entrevistas y su propio archivo personal.
Foto: Vincent Productions

“Yo simplemente acataba órdenes”, dijo Leni Riefensthal cuando la acusaron de ser una de las principales promotoras de la estética Nazi, a partir de 1935, cuando grabó un documental que tituló “El triunfo de la voluntad” (Triumph des Willens, en alemán). Su película se iniciaba con una frase que pretendía situar al espectador en la historia, y que decía: “5 de septiembre 1934. Veinte años después del estallido de la Guerra Mundial, 16 años después del inicio del sufrimiento alemán, 19 meses después del inicio del renacimiento de Alemania,...

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
Conoce más

Temas recomendados:

Leni Reifenstahl

Nazismo

Hitler

Joseph Goebbels

Políticamente artistas

Cine

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.