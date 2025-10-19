Logo El Espectador
Leonardo Padura: “En mi literatura no hay ninguna mentira sobre Cuba”

El escritor cubano acaba de lanzar “Morir en la arena” (Tusquets Editores), que llegará a las librerías de Colombia el próximo mes. En la novela ahonda en el trágico destino de su generación en Cuba, pero lo hace a través de una historia puesta en marcha por un parricidio. El escritor nos contó cómo construyó este relato de ficción basado en hechos reales.

19 de octubre de 2025 - 03:30 p. m.
Leonardo Padura ha escrito más de 30 libros: novelas, antologías de cuentos, ensayos e incluso de entrevistas.
Foto: EFE - Borja Sanchez-Trillo

¿Cómo y por qué decidió basar esta historia en hechos reales?

Es un poco un juego. Conocer la realidad siempre tiene un atractivo adicional. En esta historia hay un elemento dramático muy importante: un asesinato, un parricidio, un hijo que mata al padre. Ese hecho está inspirado en un acontecimiento real que ocurrió en una familia cercana a la mía. Conozco a los protagonistas, tanto al parricida como a la víctima, al hermano, a la familia… los conozco a todos, y sé lo que provocó ese suceso. Ese episodio está aquí muy ficcionalizado: los personajes son distintos, las consecuencias también, incluso el...

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
