Letras en voz alta: el autoconocimiento y las lecciones de mujeres predecesoras

“Soltería, la posición de la mujer actual” ,será el cuarto y último encuentro del ciclo de charlas “Letras en voz alta, hablan las escritoras”. Foto: Diseñador

La temática que reunirá este sábado a las escritoras es “Soltería, la posición de la mujer actual”. Este último espacio de Letras en voz alta, hablan las escritoras contará con la presencia de tres mujeres quienes, han encontrado en la literatura pistas de las mujeres que las precedieron y otras herramientas para abordar las relaciones interpersonales hoy.

En el libro de Alejandra Jaramillo, Las lectoras del Quijote, dos mujeres de la Bogotá del siglo XVII entablan una amistad. Se trata de Suánika, una indígena muisca, e Inés, una española traída a América para contraer matrimonio. “Respetando al máximo la posibilidad de lo histórico, lo importante es ver que también en esos momentos se podía construir la amistad como un pilar fundamental de la relación de soporte de las mujeres”, afirma la autora. “Que en la amistad está la salida a las violencias y a las dificultades. Esto puede suceder también en el amor, pero en este caso yo estaba explorando la manera en que la amistad entre mujeres, aunque no se entiendan, aunque no pertenezcan a la misma cultura y vengan de mundos tan distintos, puede ser un sostén y, al mismo tiempo, una suerte de trampolín que lo lanza a uno a pensar de otra manera y a vivir de otra manera”, continúa.

Jaramillo considera que la literatura es una forma de conocimiento muy potente, en la medida que da la posibilidad de ver desde lo racional y lo irracional y eso genera una mirada compleja hacia el mundo de lo humano. “Creo que las maneras en que la literatura ha representado la vida de las mujeres, las posibilidades de esa vida. En un momento de transformaciones, de una nueva concepción de la soltería y de los propósitos de las mujeres en la vida, la literatura nos puede dar muchas pistas, nos ha mostrado muchas maneras del control que se ha ejercido contra las mujeres, de la falta de posibilidades y también de las nuevas salidas y los caminos diferentes que van apareciendo”, asegura.

Le recomendamos: Sarah Biffin y el éxito de la miniatura

Al igual que Jaramillo, quien cree que en la literatura se encuentra una manera de conocer el mundo de la mujer contemporánea y la mujer históricamente, la escritura Gloria Susana Esquivel también ha encontrado en las letras respuestas sobre el manejo de las relaciones interpersonales. Una de ellas, de quien Esquivel habla en su libro ¡Dinamita!, es la escritora del siglo XX, Elisa Mújica. “Ella era una mujer fervientemente católica, que creía mucho en los valores del catolicismo y en la función reproductora de la mujer, pero también fue muy vocal al decir que si ella se hubiera casado y hubiera tenido hijos, no hubiera tenido tiempo para poder escribir”, cuenta la escritora, en cuyo libro narra la historia de 14 mujeres que dieron marcha a una revolución social, pioneras en su forma de habitar el mundo.

Esquivel es enfática en este tema, sobre cómo las tareas del cuidado están distribuidas en la sociedad. “Generalmente las mujeres que trabajamos, tenemos que cumplir luego doble y triple jornada en nuestras casas, atendiendo las labores domésticas, porque se piensa que esas labores no son de hombres. En ese sentido, la escritura, siendo un trabajo como cualquier otro, también se ve bastante afectado cuando esas tareas del cuidado no están redistribuidas”, afirma Esquivel. La escritora siempre busca que en sus relaciones interpersonales haya una redistribución equitativa de las tareas, un balance entre la escritura y las demás labores, algo que no sería posible si no tuviera el apoyo de su familia, amigas y otras mujeres.

Le sugerimos: Los supervivientes del 11M

En sus libros, Clara Estrada, la autora de La energía sanadora de la enfermedad, no ha recurrido a mujeres de otros siglos para encontrar herramientas que funcionen para las relaciones de la actualidad, pero, al igual que Jaramillo, considera que la literatura constituye una gran fuente de conocimiento y de expresión personal. “La escritura es una bendición. Es un proceso de catarsis, una terapia en la cual tu sacas de tu sistema tus emociones, tus experiencias y las puedes ver. Es más sencillo mirarlo desde otra óptica y ahí es donde uno entiende un poco más qué es lo que está experimentando”, cuenta la escritora y periodista, quien en su libro da su testimonio abordando dos difíciles enfermedades y sus respectivos tratamientos.

Y es que el autoconocimiento constituye, para Estrada, un requisito indispensable para tener relaciones de pareja en las que también esté presente la autonomía y la independencia. “La vida en soltería tiene mucho que ver con querernos a nosotros y entender quiénes somos en realidad y poder vivir en concordancia con eso. La autonomía y la independencia en el sentido profundo se asocia solamente con una posibilidad que podemos acceder cuando estamos en soltería y resulta que no, en pareja también se puede vivir en autonomía e independencia pero para poder vivir así nos tenemos que conocer muy bien, tenemos que sanar y saber escoger”.

Le podría interesar: Sobre “Sara dice” y las reacciones de la condición humana puestas al límite

Sobre este tema y otros relacionados con la soltería y la posición de la mujer actual estarán conversando estas escritoras, Gloria Susana Esquivel, Alejandra Jaramillo y Clara Estrada, el próximo 11 de marzo.