Librerías retiran una obra por hacer su portada con inteligencia artificial

Algunas librerías españolas han decidido retirar de la venta la novela histórica Juana de Arco, de la autora estadounidense Katherine J. Chen, la cual es publicada en el país europeo por Destino, sello del grupo editorial Planeta. La determinación se dio luego de que David López, ilustrador español, quien ha trabajado para Marvel y DC Comics, señalara que la portada de esta obra fue hecha con inteligencia artificial (IA).

Por medio de su cuenta de X, López publicó una lista de ocho puntos en los que explicó las razones de su aseveración. Según el ilustrador, la portada tiene detalles que develan un perfeccionismo que solo se logra con IA y además asegura que hay incoherencias anatómicas.

“Hay muchas pruebas. Todas las imágenes realizadas por IA se parecen bastante, con un dibujo fotorrealista con gente anodina y que responde a cánones de belleza estrictos: narices pequeñas, pómulos altos, cuellos imposiblemente largos y los ojos son de dos personas distintas. También la IA tiene muchos problemas para dibujar partes donde el pelo interactúa con las orejas. El rostro tiene como un acabado muy perfecto, pero el fondo está desdibujado y no hay rastro de ninguna pincelada”, aseveró López al periódico El País.

1. El mechón sale de la frente.

2. Indecisión, la textura es a veces armadura de cuero y otras veces metal.

3. Bandera a ninguna parte.

4. Soldados desdibujados sin criterio.

5 y 8. Cosas colgando sin definir.

6. Articulación de la armadura sin criterio.

7. No va a la mano. pic.twitter.com/3GCh9VMt4C — David López 🍉🍉🍉 (@davizlopez) January 31, 2024

La editorial Planeta, que también fue contactada por el mismo medio, indicó que esta ilustración “la hizo un diseñador del equipo utilizando programas de diseño habituales que contienen desde hace tiempo utilidades de IA”. Sin embargo, un sector del gremio de ilustradores ha cuestionado estas prácticas, ya que aseguran esto precariza su trabajo.

“Perjudicas el trabajo de un montón de profesionales, los precarizas, los infravaloras, porque estás prefiriendo una solución que no tiene ninguna coherencia frente al trabajo de un profesional”, manifestó Carla Berrocal, ilustradora y quien también denuncia, junto a López, que esto viola los derechos de autor.

“Además de la precarización tenemos un problema de tipo legal, estas imágenes no tienen copyright. Mucha gente va a tener que dejar el oficio”, comenta López.

A sus reclamos se han unido varios libreros, que también ven esto como una afectación al trabajo creativo de los artistas. “Esto nos parece injusto y pernicioso para unos artistas que ya son machacados, no lo vamos a aceptar”, dijo Alberto Haj-Saleh, librero de Casa Tomada, a El País.

La librería de Haj-Saleh, al igual que La Llama Store, Nuevo Nueve, LES Editorial, Fandogamia o La Imprenta, se han sumado a la iniciativa de retirar de su circulación esta y cualquier otra novela que haya sido diseñada con IA.

“Somos una librería pequeña y no tiene mayor importancia lo que hagamos, pero avisamos: vamos a devolver a la distribuidora absolutamente todos los libros que recibamos que estén ilustrados por una IA”, escribió en su cuenta de X, la librería La Llama Store.

Si bien, los ilustradores han dicho que no están en contra del uso de inteligencia artificial, cuestionan que estos métodos sean empleados por una editorial de la magnitud de Planeta. “Que una de las editoriales con mayor volumen de facturación decida que sus portadas la haga una IA no es ético”, añadió Berrocal. De igual manera, López expresó que: “Puedo entenderlo cuando una persona se autopublica para sacarlo en Amazon, entiendo hasta cierto punto que use ese método, pero una editorial como esta, con un lanzamiento potente, ¿para qué haces eso?”.

Ante esto, Planeta ha respondido que “detrás de todas nuestras portadas hay y habrá siempre un equipo humano de diseñadores y editores que trabajan y supervisan las ideas, concepción y ejecución de las cubiertas”, comunicó al medio ya mencionado.

