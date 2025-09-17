No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Libros que forman mundos: una mirada a “Historia portátil de la literatura infantil”

La librera, escritora y crítica literaria Ana Garralón participará en varios encuentros de esta edición de la Fiesta del Libro, entre los que destaca “Una cartografía inestable: El rol de las mujeres en la literatura infantil y juvenil”.

Liceth Dayana Holguín
17 de septiembre de 2025 - 08:00 p. m.
El libro de Ana Garralón demuestra que la literatura infantil no es un producto aislado, sino el resultado de decisiones sociales sobre lo que debía enseñarse, temerse o imaginarse para los niños.
Foto: Editorial Panamericana

La historia de los libros infantiles es también la historia de las infancias: de las que tuvieron derecho a leer y de las que fueron silenciadas, de lo que se quiso enseñar, de los miedos que se pretendieron evitar y de los sueños que se alentaron. Es un territorio donde se encuentran la literatura, la pedagogía y la política, en el que las palabras pueden ser lección, refugio o juego. Por ello, hablar de literatura infantil es hablar de la sociedad que la produce, de sus tensiones, de sus ideales, de la forma en que se decidió acompañar a...

Por Liceth Dayana Holguín

