Rodrigo Pardo García-Peña: “Porque le fascinó vivir”

Escribir sobre una persona que ya no está no es tarea fácil. Más aún si se trata de alguien muy especial a quien se estuvo cerca por parentesco familiar, complicidad de amigos de colegio, al cual se quiere, respeta, valora como amigo, del cual se aprende como subordinado o como colega, o se han vivido vidas paralelas. Sin embargo, ese objetivo se cumplió, y con creces, en el libro Porque me fascina vivir, que recoge el testimonio de 37 personas que tuvimos el privilegio de conocer a Rodrigo Pardo García-Peña y quisimos dejar testimonio sobre un ser humano único e irrepetible.

La idea se fue cocinando a fuego lento y con un grupo de cómplices maravillosas. Junto con Diana Pardo, su hermana, Lariza Pizano, Pilar Gaitán y Adriana Camacho invitamos a personas con las que compartió en cuatro etapas de su vida: Familia y Amigos, Academia, Diplomacia y Periodismo. Se trataba de escribir textos breves, informales y con anécdotas de vida. En algunos casos artículos que en su momento se publicaron tras el fallecimiento de Rodrigo, como el de su hermana Diana en El Tiempo, “Porque me fascina vivir”, que le da el título al libro.

La portada es una excelente caricatura de Vladdo, además de un artículo suyo. El prólogo lo hizo el director de El Espectador, Fidel Cano. Hay textos que fueron escritos, por citar solo algunos nombres, de su hijo Daniel; de sus primos Daniel García-Peña y Luis Jaime Posada García-Peña; de Margarita Bernal, su pareja; del escritor Ricardo Silva Romero; de cuatro compañeros del colegio. Además, de Mariángela Holguín, Elisabeth Ungar, Fernando Cepeda Ulloa, Michael Shifter, Juan Fernando Cristo, Pilar Gaitán, Francisco Coy, Patricia Lara, Jineth Bedoya, María Elvira Samper, Pilar Calderón y Luis Cañón. Además, hay una serie de fotografías de distintas etapas de su vida, la mayoría de ellas inéditas.

En sus páginas, el lector interesado, así lo haya conocido o no previamente, podrá compenetrarse con el niño y el joven que fue un verdadero amigo y ejemplo para sus hermanos, y un hermano para sus primos y amigos de infancia y adolescencia, en especial en el colegio. El profesor, investigador y académico que junto a otras importantes personas inició el estudio de las Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Internacionales, CEI, de la Universidad de los Andes. El asesor del gobierno Barco, vicecanciller, embajador en Venezuela y luego canciller, a los 34 años, que brilló en su desempeño como joven diplomático. El doloroso paso, y la absoluta integridad y humildad con la cual afrontó el Proceso 8.000, del cual salió totalmente exonerado de cualquier responsabilidad, como era apenas lógico. Y, por último, su verdadera pasión, el periodismo, donde vibró y se destacó tanto en prensa, radio y televisión, además de su sabia presencia en redes sociales.

El formato inicial que se escogió fue el digital, gracias a la complicidad de El Libro Total. Álvaro Navas y Daniel Navas nos abrieron la puerta para que, en la biblioteca virtual, interactiva y en español, más importante que existe, quedara diagramado y alojado el texto para consulta gratuita desde cualquier parte del mundo. Allí también, y gracias a la amabilidad de la Universidad de los Andes, se están incorporando libros y documentos académicos de los cuales Rodrigo fue autor, coautor o compilador de su época académica en la Universidad de los Andes, así como videos en los cuales participó como académico, analista o periodista. De esta manera se está conformando la Biblioteca Rodrigo Pardo.

De esta manera Rodrigo, quien nos quedó debiendo muchos años de vida para disfrutar de su compañía, nos continuará acompañando por siempre. Cada día se extraña más su ecuanimidad, sencillez para explicar las cosas más complejas, generosidad sin límites y una amistad-complicidad que tanto hace falta.

