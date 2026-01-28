Liliana Ancalao: la voz mapuche en medio de una Patagonia en llamas

Fotografía cedida por la Provincia de Chubut que muestra personas cerca a un incendio forestal. Foto: EFE - Provincia de Chubut

Liliana Ancalao, poeta perteneciente a esta comunidad, habló para El Espectador sobre las llamas que han envuelto a la Patagonia. A partir de su búsqueda de identidad plasmada en sus versos, se abre una puerta para entender el vínculo que se ha formado entre los mapuches y su territorio.

En 1879, se inició la “Campaña del Desierto”, una serie de expediciones militares realizadas por el gobierno argentino para controlar los territorios que pertenecían a comunidades indígenas como los mapuches. Este suceso fue definido por Ancalao como “la...