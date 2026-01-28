Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Liliana Ancalao: la voz mapuche en medio de una Patagonia en llamas

A propósito de los incendios en la zona sur de Argentina, hablamos con la poeta mapuche sobre este territorio y su visión frente al desastre natural actual.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Micaela Chiliquinga
28 de enero de 2026 - 08:11 p. m.
Fotografía cedida por la Provincia de Chubut que muestra personas cerca a un incendio forestal.
Fotografía cedida por la Provincia de Chubut que muestra personas cerca a un incendio forestal.
Foto: EFE - Provincia de Chubut

Liliana Ancalao, poeta perteneciente a esta comunidad, habló para El Espectador sobre las llamas que han envuelto a la Patagonia. A partir de su búsqueda de identidad plasmada en sus versos, se abre una puerta para entender el vínculo que se ha formado entre los mapuches y su territorio.

En 1879, se inició la “Campaña del Desierto”, una serie de expediciones militares realizadas por el gobierno argentino para controlar los territorios que pertenecían a comunidades indígenas como los mapuches. Este suceso fue definido por Ancalao como “la...

Por Micaela Chiliquinga

Conoce más

Temas recomendados:

Patagonia

Incendios

Liliana Ancalao

Literatura mapuche

Pueblo mapuche

Javier Milei

Argentina

Escritoras indígenas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.