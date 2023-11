Liliana Andrade: “El objeto empieza a ser parte de nosotros mismos”

Desde 2018, Liliana Andrade viene desarrollando el Departamento Temporal de los Objetos, un proyecto de investigación sobre cultura material doméstica en Colombia desde 1950 hasta hoy. Foto: José Sabino.

¿En qué consiste la nueva sección Diseño de Artbo?

Es una nueva sección con la que queremos darle una visibilidad al panorama local como las galerías y espacios que están trabajando por el diseño en Colombia, con todos sus matices. También es una exposición donde les damos visibilidad a muchos diseñadores que no tienen una representación. Es, sobre todo, una sección para que podamos entender muchas cosas de nuestra cultura material.

¿Es difícil que las personas concibamos el diseño como una rama de las artes?

Yo pienso que hay muchos cruces, pero también que el diseño tiene una función que es darle bienestar a la gente. El diseño tiene la capacidad de ser utilitario, de que uno lo pueda usar en su día a día y mejorar su bienestar, su vida doméstica, su entorno.

¿A qué se refiere con que hay cruces?

Me refiero a que es muy difícil hablar de qué es arte y qué no en estos momentos. Ahora el pensamiento es mucho más transversal y todo cabe: el diseño, la artesanía, etc. Hay muchos matices e intersecciones que son muy interesantes y permiten entender nuestras particularidades.

“Imagino que ‘objetar’ se refiere a la forma cómo, de repente, los objetos aparecen”. Hablemos de esta frase suya, relacionada con el sentido de esta sección…

Para mí, “objetar” es una palabra que tiene dos significados. El primero tiene que ver con la idea de pensar en un objeto. La idea de lo que significa ser un objeto y preguntarse por su forma, textura, función y uso. Por otro lado, objetar es estar en desacuerdo. Cuando nos cuestionamos la manera en cómo hacemos las cosas, entendemos todas las posibilidades que tiene el diseño y que tiene un objeto.

¿Cuáles podrían ser esas posibilidades?

El objeto empieza a ser parte de nosotros mismos. De nuestro pensamiento, uso, contexto, nuestros afectos y nuestra realidad. Eso es lo que es interesante.

Hablar de objetar también tendría que ver, entonces, con las formas en las que ahora producimos y consumimos los objetos. Con los que podría decirnos sobre el futuro…

Lo que se enseña en la escuela de diseño es algo que rige el mercadeo: los costos, la producción, el precio, etc. Pero también estamos pensando en diseño en las ferias de arte, en el diseño coleccionable, en el de autor. Hay que buscar unos puntos medios para que entendamos su verdadera función y podamos proporcionarles bienestar a las personas.

Hablemos de algunos de esos puntos medios…

En Colombia se ha desarrollado el diseño artesanal a través de las técnicas de los artesanos del campo, pero también en las ciudades hay muchos artesanos que tienen talleres de metal y esa es otra industria importante. También tenemos que entender los procesos de industrialización y desindustrialización de nuestro país.

¿Cómo afectan esos procesos al diseño y su producción?

Tenemos que buscar nuevas realidades pensando en que ahora estamos en un contexto diferente al que se vivió en otra época cuando apareció todo el proceso de industrialización. Ahora debemos tener en cuenta el cambio climático, los residuos, la reutilización.

Sí, en el texto curatorial dice: los procesos de industrialización deben cambiar radicalmente, pero ¿cree que esa es una posibilidad?

Tienen que reinventarse y los diseñadores deber ser parte fundamental de eso. Es necesario repensar todos los procesos de industrialización, pero también de consumo. Hay una cantidad de cosas que nos están condicionando en este momento

¿Cómo podríamos reinventarnos? Por lo menos desde el punto de vista del diseño…

Hay que unir a los diseñadores con la industria y lo que ya se está haciendo con los artesanos.