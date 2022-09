Limpiar los escombros en Ucrania al ritmo de la electrónica

Una de las fiestas "rave" que se llevan a cabo en Ucrania con el fin de limpiar escombros y reconstuir edificios. Foto: EFE - Pasha Youz

Estamos en la región de Chernihiv (Ucrania) y a nuestro alrededor vemos edificios destruidos. De repente, llega un grupo de jóvenes con palas, carretillas y baldes, y unos elementos más: un micrófono, un teclado, un computador, unos auriculares y parlantes, entre otros. Entonces, aquel lugar se convierte casi en una fiesta electrónica, pero no cualquier tipo de fiesta: una de limpieza. No lo sabemos, pero aquellas personas son voluntarios que han sido convocados por Repair Together, una organización benéfica que se ha preocupado por reparar edificios en Ucrania que han sido destruidos tras la ocupación rusa.

Y aunque esos jóvenes podrían pasar su fin de semana realizando cualquier tipo de actividad, prefirieron viajar de Kiev hasta aquel lugar, con la única misión de ayudar a limpiar los escombros y reconstruir los edificios que se vieron afectados en medios de los bombardeos. Fueron cerca de doscientos personas las que participaron en aquella tarea, y aunque tenían temor por la reacción de los lugareños, al final fueron bien recibidos y terminaron todos envueltos en un ambiente de techno y limpieza.

El ambiente al parecer fue tan contagioso que incluso algunos niños se unieron a aquella labor. Y quienes no recogieron escombros, pronunciaron un par de palabras a manera de discurso o participaron en conciertos que se llevaron a cabo una vez finalizada la misión principal.

Estos grupos rave quizás cumplen una labor adicional: brindar esperanza a lugareños que han perdido sus casas como consecuencia de la guerra. Y aunque la iniciativa llama la atención por su creatividad, lo cierto es que desde antes ya se organizaban en Ucrania grupos de limpieza o reconstrucción, pero sin música de por medio.

Repair Together busca reconstruir alrededor de quince casas de diferentes localidades que pertenecen a familias vulnerables. Chernihiv no fue la primera región ucraniana beneficiada, pues antes estuvieron en otra parte del país, en donde participaron cincuenta personas.

La iniciativa se ha puesto en marcha gracias a las donaciones privadas que reciben. Sin embargo, siempre necesitan más fondos que les permita adquirir materiales de construcción y herramientas.

Por eso, el centro cultural Origen Magenta, en el Barrio San Felipe (Bogotá), organizó el evento “Rave for Independence”, una galería y exhibición fotográfica de la propuesta “Eyes of peace”, que muestra un poco la situación que se está viviendo actualmente en Ucrania. Los fondos recaudados serán donados a Repair Together, como un aporte a la limpieza de las calles ucranianas.