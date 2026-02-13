Logo El Espectador
El Magazín Cultural
“Una se hace de muchas cosas”: Lina Botero y el oficio de crear

La caleña, que se presenta como poetógrafa, vive entre la palabra y la imagen. La autora de “El oficio de desvestirse” transforma lo cotidiano en un archivo de memoria. Su casa, habitada por libros, retratos y objetos con historia, es también su refugio: un lugar para la bohemia, los poemas y el encuentro.

Camila Vásquez*
13 de febrero de 2026 - 06:30 p. m.
Lina Botero en el 301.
Foto: Camila Vásquez

El pedazo de cinta de enmascarar está pegado en diagonal, justo debajo de la mirilla de la puerta del apartamento 301. BOHEMIA & POESÍA”, se lee en el adhesivo, que hace juego con la foto en primer plano de Nicanor, el gato que parece custodiar el umbral.

Toco el timbre y escucho pasos rápidos. Desde adentro se escucha un “¡ya va!”. Lina abre la puerta con una sonrisa y un abrazo. Lleva un traje negro y un chaleco sin mangas, el cabello suelto y unas candongas doradas. La luz entra por una ventana grande y cae sobre montones de...

Por Camila Vásquez*

