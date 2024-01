Líos en “El Café de Otraparte”: trabajadores renuncian y administradores responden

El Café de Otraparte está ubicado en el municipio de Envigado, en Medellín. Foto: Cortesía

Luego de que un grupo de trabajadores de “El Café de Otraparte”, ubicado en el municipio de Envigado, renunciara tras denunciar malos tratos e inconformidades por los cambios en el sistema de propinas, los administradores del lugar emitieron un comunicado en el que responden a algunos de los cuestionamientos que se les hacen en redes sociales.

Melisa Restrepo, exempleada del lugar, señaló que renunció, entre otras cosas, porque no estuvo de acuerdo con el manejo que la administración decidió darle a las propinas de todos los empleados. “Yo trabajé 10 años en el café de Otraparte, soy una de las empleadas que renunció ese día porque ya no aguanté más. En el comunicado dice que no era una decisión y si lo era, incluso tenemos la grabación en la que el gerente Juan Carlos Posada dice que no hay nada que hacer, que ya estaba tomada la decisión, que se iba a hacer dos perfiles para retirar esas propinas... tanto así que no iba a ingresar a la cuenta de la corporación, iba para una cuenta externa. Y ahí me preguntó ¿esto es legal?”, comentó la extrabajadora.

En el comunicado, publicado el pasado 19 de enero en Instagram, los administradores del café dicen otra cosa. Aseguran que el manejo de esos recursos se discutió con los trabajadores, pero que tras una “reflexión y evaluación” se mantuvo “la política de propinas que siempre están ea la vista de todo el personal y son administradas de forma autónoma por el equipo de trabajo. En ninguna circunstancia consideramos que hemos infringido la ley”.

La renuncia de los trabajadores y el comunicado publicado por los administradores de “El Café de Otraparte” abrió una caja de pandora. En la red social se leen testimonios de otros empleados que hablan de supuestos malos tratos.

“Me parece impresionante este post. ¿Cómo son tan sínicos? muchas veces recibí abusos de todo tipo, se podrán imaginar, y no solo a mí, sino a muchas niñas. Muchas veces le contaba mi situación a Yazmín Rendón, administradora del café, y no hacia absolutamente nada. Es una persona que humilla a sus empleados. Dónde cualquiera mostrara un mínimo de carácter ella los despedía sin razón alguna y además los hacía entrar al turno cambiados y listos para trabajar y les daba la noticia de que estaban despedidos, haciéndolos sentir incómodos a frente sus compañeros de trabajo”, revela otro testimonio de Paola Saldivia, exempleada del lugar.

Saldivia dice que “el abuso y la exigencia sin límites se reflejaban en el rendimiento de los empleados”, exponiendo que semanalmente renunciaba al menos uno de ellos. “No hay empatía ni por los que llevan tiempo ni por los que entran. Muchos clientes se quejan de los tiempos de espera, pero no ven el trasfondo que lleva intentar tener un buen servicio en un lugar donde nos explotan”.

“Doliéndome el alma por las injusticias que pasan allá decidí renunciar a un lugar que amo, era mi segundo hogar. Para ellos nunca somos suficientes siempre el servicio está caído y tenemos que dar la milla más cuando íbamos hasta enfermos a trabajar”, agrega Melisa Restrepo.

Otros comentarios de clientes que parecen decepcionados con la situación no se hicieron esperar, exigiendo que se haga algo al respecto y respondan honestamente ante esta polémica.

Lo que dice “El Café de Otraparte”

“Este lugar es un pulmón verde y el cien por ciento (100 %) de sus excedentes son invertidos en el cuidado de los seres, las artes y las culturas, tomando como eje fundamental el legado de Fernando González. Siempre hemos procurado el bienestar de cada uno de los ‘seres de Otraparte, de todas las personas que habitamos y nos esforzamos diariamente en este lugar abierto, sin rejas, un espacio público que genera y busca permanentemente recursos para la inversión social, lo cual implica por supuesto ser una entidad socialmente responsable”.

La Corporación Fernando González – Otraparte, un espacio para la cultura

Según la página oficial, “La Corporación Fernando González – Otraparte fue creada el 10 de abril de 2002 por iniciativa de Simón González Restrepo, hijo menor del pensador y exgobernante de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los objetivos principales de la entidad son difundir y preservar el legado del escritor Fernando González Ochoa, convertir la Casa Museo Otraparte en un centro cultural de proyección internacional y preservar el área como parque y jardín para beneficio de la comunidad y la protección del medio ambiente. De esta manera, el proyecto Parque Cultural Otraparte surge como un clamor para que Colombia se reencuentre con el mensaje y la filosofía de Fernando González, tan inédito todavía, tan desconocido todavía, pero siempre tan inquietante y provocador, porque en Otraparte late y habita, y no se apaga ni extingue, el corazón del caminante envigadeño”.