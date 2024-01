BAFTA 2024: “La sociedad de la nieve” y “Oppenheimer” dentro de los nominados

"Oppenheimer", nominada a Mejor película, y "La sociedad de la nieve", a Mejor película de Habla No Inglesa, estarán en los Premios BAFTA 2024. La ceremonia será realizada el próximo 18 de febrero. Foto: Archivo Particular

La película “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, se posicionó este jueves como la favorita para la próxima edición de los premios BAFTA de la academia británica, al conseguir 13 nominaciones, entre ellas a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor.

Le puede interesar: ‘La espada de Bolívar estaba secuestrada por la oligarquía. Nosotros la liberamos’

Tras ella se situó con 11 la británica “Poor Things”, de Yorgos Lanthimos, mientras que la última obra de Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”, y la bélica “The Zone of Interest” se llevaron nueve candidaturas cada una, para la ceremonia que se entregará el próximo 18 de febrero.

La película “La sociedad de la nieve”, del español Juan Antonio Bayona, es una de las cinco nominadas a la Mejor película en Habla No Inglesa en los premios de la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas.

Junto al largometraje que narra la tragedia de los Andes de un equipo de rugby uruguayo, competirán por el galardón otras producciones como el documental ucraniano “20 days in Mariupol”; la francesa “Anatomy of a fall” y la estadounidense en lengua coreana “Past lives”.

También se encuentra entre las aspirantes en habla no inglesa “The Zone of Interest”, que pese a ser obra del británico Jonathan Glazer, está rodada en alemán y polaco al narrar la vida del comandante nazi Rudolf Höss en Auschwitz, lo que le permite entrar en esta lista.

Lista de nominados de los Premios BAFTA 2024

Mejor Película

“Anatomy of a fall”.

“The Holdovers”.

“Killers of the Flower Moon”.

“Oppenheimer”.

“Poor Things”.

Le recomendamos: Alemania le entrega a Polonia varias fotografías del gueto de Varsovia

Película en Habla No Inglesa

“20 days in Mariupol”.

“Anatomy of a fall”.

“Past Lives”.

“La sociedad de la nieve”.

“The Zone of Interest”.

Mejor Película Británica

“All of Us Strangers”.

“How to Have Sex”.

“Napoleón”.

“Poor Things”.

“Rye Lane”.

“Saltburn”.

“Scrapper”.

“Wonka”.

“The Zone of Interest”.

No deje de leer: “La fortaleza es aprender a sentir hasta eso que nos incomoda”: Juliana Acosta

Debut destacado de un guionista, director o productor británico

Lisa Selby - “Blue Bag Life”.

Christopher Sharp - “Bobi Wine: The People’s President”.

Savanah Leaf, Shirley O’Connor, Medb Riordan - “Earth Mama”.

Molly - Manning Walker - “How to Have Sex”.

Elle Glendinning - “Is There Anybody Out There?”

Mejor Documental

“20 Days In Mariupol”.

“American Symphony”.

“Beyond Utopia”.

“La vida de Michael J. Fox”.

“Wham!”

Le recomendamos: Fotos: Así fue el regreso de la espada del libertador a la Quinta de Bolívar

Mejor Película de Animación

“El niño y la garza”.

“Pollitos en fuga: el origen de los nuggets”.

“Elementos”.

“Spider-Man: A través del Spider-Verso”.

Mejor Director

Justine Triet, “Anatomy of a Fall”.

Andrew Haigh, “All of Us Strangers”.

Alexander Payne, “The Holdovers”.

Bradley Cooper, “Maestro”.

Christopher Nolan, “Oppenheimer”.

Jonathan Glazer, “The Zone of Interest”.

Le puede interesar: Músicos de la Ópera Nacional Inglesa irán a la huelga desde el 1 de febrero

Mejor guion original

“Anatomy of a Fall”.

“Barbie”.

“The Holdovers”.

“Maestro”.

“Past Lives”.

Mejor guion adaptado

“All of Us Strangers”.

“American Fiction”.

“Oppenheimer”.

“Poor Things”.

“The Zone of Interest”.

No deje de leer: Dos cuadros robados hace 14 años, de Picasso y Chagall, aparecen en un sótano de Amberes

Mejor Actriz protagonista

Carey Mulligan, “Maestro”.

Emma Stone, “Poor Things”.

Fantasia Barrino, “The Color Purple”.

Margot Robbie, “Barbie”.

Sandra Hüller, “Anatomy of a Fall”.

Vivian Oparah, “Rye Lane”.

Mejor Actor protagonista

Bradley Cooper, “Maestro”.

Cillian Murphy, “Oppenheimer”.

Colman Domingo, “Rustin”.

Barry Keoghan, “Saltburn”.

Paul Giamatti, “The Holdovers”.

Teo Yoo, “Past Lives”.

Le recomendamos: Una exposición explora el vínculo de Sigmund Freud con Latinoamérica

Mejor Actriz de reparto

Claire Foy, “All of Us Strangers”.

Danielle Brooks, “The Color Purple”.

Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers”.

Emily Blunt, “Oppenheimer”.

Rosamund Pike, “Saltburn”.

Sandra Hüller, “The Zone of Interest”.

Mejor Actor de reparto

Dominic Sessa, “The Holdovers”.

Jacob Elordi, “Saltburn”.

Paul Mescal, “All of Us Strangers”.

Robert De Niro, “Killers of the Flower Moon”.

Robert Downey Jr, “Oppenheimer”.

Ryan Gosling, “Barbie”.

Le recomendamos: Mónica Acebedo habla sobre el origen de “La jácara literaria” en Paredro Pódcast

Mejor casting

“All of Us Strangers”.

“Anatomy of a Fall”.

“The Holdovers”.

“How to Have Sex”.

“Killers of the Flower Moon”.

Mejor dirección de fotografía

“Killers of the Flower Moon”.

“Maestro”.

“Oppenheimer”.

“Poor Things”.

“The Zone of Interest”.

Le puede interesar: La búsqueda de lo que significa el amor en “The Ancient Magus Bride”

Mejor diseño de vestuario

“Barbie”.

“Killers of the Flower Moon”.

“Oppenheimer”.

“Poor Things”.

“The Zone of Interest”.

Mejor maquillaje y peluquería

“Killers of the Flower Moon”.

“Maestro”.

“Oppenheimer”.

“Napoleón”.

“Poor Things”.

No deje de leer: La espada de Bolívar es un símbolo de paz”: MinCultura sobre actos conmemorativos

Mejor banda sonora

“Killers of the Flower Moon”.

“Oppenheimer”.

“Saltburn”.

“Poor Things”.

“Spider-Man: A través del Spider-Verso”.

Diseño de producción

“Barbie”.

“Killers of the Flower Moon”.

“Maestro”.

“Oppenheimer”.

“Poor Things”.

“The Zone of Interest”.

Le recomendamos: “La trayectoria de la espada de Bolívar es una historia fabulosa”: Josean Ramos

Mejores efectos visuales

“The Creator”.

“Guardianes de la Galaxia Vol. 3″.

“Misión: Imposible - Sentencia mortal. Parte Uno”

“Napoleón”.

“Poor Things”.

Mejor cortometraje británico de animación

“Crab Day”.

“Visible Mending”.

“Wild Summon”.

Mejor cortometraje británico