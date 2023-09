La “contentura” literaria de “Geña” y su centro cultural en La Calera

María Eugenia Echavarría, una de las fundadoras de Santiamén Artesano. Foto: Archivo Particular

Habló pasito. Le pedí que subiera la voz y ella lo intentó, pero volvió a hablar muy pasito. Puse la grabadora muy cerca, casi que la apoyé en su hombro, pero la miró con desconfianza y a mí me pidió auxilio. Se la quité del lado. La puse sobre la mesa, me resigné a escuchar la grabación con esfuerzo y a aceptar su invitación a que me dejara de importar lo que me estaba importando: el tiempo, el trabajo, el sonido. Me repitió muchas veces: “Pasemos rico, sin afanes”. Pero yo venía de Bogotá.