El Magazín Cultural
Llamado al mundo del escritor Amin Maalouf: “O sobrevivimos juntos, o desaparecemos juntos”

Discurso del novelista francolibanés galardonado esta semana con el Premio de Literatura en Lenguas Romances en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

Amin Maalouf * / Especial para El Espectador
04 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Amin Maalouf, nacido en 1949, es el autor de novelas como “León Africano” y “La Roca de Tanios”. El jurado de la FIL 2025 lo reconoció como uno de los escritores en francés más importantes de la actualidad, por “explorar con gran lucidez las fracturas y los mestizajes del mundo moderno”.
Foto: AFP - ULISES RUIZ

A principios de septiembre, con inmensa alegría, recibí la noticia de que me habían elegido ganador del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances. Y es con esa misma alegría que hoy me encuentro aquí, en Guadalajara, para agradecerles su elección y expresarles toda mi gratitud.

Siempre he tenido una gran admiración por este prestigioso premio, que celebra la literatura, la diversidad de las lenguas y, de alguna manera, el parentesco entre todas las culturas humanas. Una actitud profundamente universalista, más necesaria que nunca en el...

Por Amin Maalouf * / Especial para El Espectador

Alex Alvarez(xf8b8)Hace 14 minutos
Lamentablemente vamos a desaparecer juntos gracias a las derechas que gobiernan este mundo.
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 1 hora
Si Amin es de izquierdas es mejor que desaparezca.
