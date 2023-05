Llega a Bogotá la exposición inmersiva “Vida y obra de Frida Kahlo”

Un grupo de personas observa la exposición "Viva Frida Kahlo - Exposición inmersiva", que combina proyecciones de vídeo, narración en primera persona y una partitura musical original, durante un preestreno para la prensa, en el Beaulieu de Lausana (Suiza), el 16 de diciembre de 2022. Foto: EFE - SALVATORE DI NOLFI

Vida y obra de Frida Kahlo, una exposición que se ha presentado en países como Argentina, España y Suiza, entre otros, ahora llegará a Bogotá a partir del 11 de julio. El Maloka Citiy Hall, escenario ubicado en la Cra. 68d #24A – 51, contará con tres galerías que incluirán pinturas como El venado herido, los autorretratos de Kahlo y el dedicado al Dr. Eloesser, así como el Diario de Frida, que abarca los últimos 10 años de vida de la artista mexicana.

Recientemente, durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá, se hizo la presentación del libro Frida Kahlo, los sabores de mi México, en donde Mara Romeo Kahlo, sobrina de la artista, recopiló recetas familiares, fotografías, y escritos y apuntes de Kahlo.

La exposición Vida y obra de Frida Kahlo estará acompañada por la banda sonora del español Arturo Cardelús, pianista y compositor, quien fue nominado al Goya a Mejor música original por la película animada Buñuel en el laberinto de las tortugas.

Cardelús también compuso la banda sonora del cortometraje animado In a Heartbeat, de la miniserie original de Netflix Call Me Francis y de las películas Centurion: The Dancing Stallion y Black Beach, entre otros productos audiovisuales.

La exhibición sobre Frida Kahlo ha recibido más de 10 premios internacionales, entre ellos el iF Design Award 2023, el Red Dot Design Award al ‘Mejor Diseño de Marcas y Comunicación 2022′ y el Innovation by Design Award al ‘Mejor Diseño de Experiencia 2022′.

Los interesados en asistir podrán adquirir sus boletas a través de Tuboleta.com.

