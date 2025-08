“Lo esencial es que, incluso con postura política, la obra tenga solidez estética”

Hernando Alzate ha realizado varias exposiciones internacionales en eventos como Art Américas ( Miami ), Context y Art Miami en el marco de Art Basel y Art Wynwood. Foto: Juan Manuel García

Ha transitado por la televisión, la publicidad, el arte y la escritura. Si pudiera trazar un mapa de su vida creativa, ¿cuáles serían los territorios más fértiles y cuáles los más difíciles de habitar?

Desde niño tuve una sensibilidad visual muy marcada. Comencé copiando cómics de los periódicos, y ese impulso por dibujar me llevó incluso a ser expulsado del colegio por hacer desnudos, que para mí eran solo un ejercicio plástico. Me formé solo, entre ensayo y error, hasta estudiar diseño gráfico en el Sena. Poco después ya enseñaba historia del arte. Luego llegaron la publicidad y la televisión. Caminando por Bogotá, veía belleza donde otros no. Esa mirada me ayudó a idear una serie sobre la arquitectura ignorada. Recorrimos ciudades como...