Periodismo y tecnología: ‘Lo más veloz no es lo mejor’, dice Juan Cruz

Por culpa de Mario Vargas Llosa acaba de tener uno de los fines de semana más agitados de su vida. La noticia del Premio Nobel de Literatura para su amigo peruano puso al español Juan Cruz a volar de urgencia hacia Nueva York, en donde charló con él durante horas y horas para intentar perfilarlo y narrar en el diario El País las primeras horas del literato tras el anuncio de que por fin tendrá el galardón con el que hace años dejó de soñar.

Lo entrevistó largo rato. En varias jornadas. Preguntó y repreguntó como si no se conocieran. Como si fuese la primera vez que hablaba con él. Con humildad y entusiasmo, ingredientes sin los cuales le parece imposible la labor del reportero. Cuando por fin terminó su texto, voló a Colombia, en donde será este martes el invitado central de la ceremonia de entrega de los premios de periodismo Simón Bolívar.

Víctima del jet lag y con alguna esporádica ayuda de su inhalador para evitar la fatiga del asma, Cruz hizo una exaltación del periodismo latinoamericano y fustigó a quienes piensan más en el medio que en el contenido.

¿Cuál es el estado del periodismo en la región?

La tradición de periodismo en América desemboca en lo que ahora es el mejor periodismo latinoamericano, el de los cronistas. Hay una pléyade de cronistas jóvenes extraordinarios, sobre todo en revistas, porque allí pueden escribir más, usar más fuentes, mezclar literatura con periodismo. Si el porvenir del periodismo existe, es ése, el que combina las artes distintas del periodismo.

¿Le preocupa el revolcón tecnológico?

El periodismo no está en discusión, está en discusión el soporte, la globalización. El periodismo tiene que ser como siempre fue. No creo que quieras entrevistar a Vargas Llosa sin hacerle preguntas simplemente porque hay cambio de soporte.

¿Qué deben hacer los medios?

Hacer que las notas periodísticas estén cada vez mejor escritas. Debemos cuidarnos de creer que lo más veloz es lo mejor. Tienes que decir algo más, decirle al lector que has estado pensando en él, que le tienes afecto, entusiasmo, que en tu alma hay un periodista siempre, a cualquier hora.

Su secreto como periodista...

El periodismo debe tener dos cosas concatenadas, humildad y entusiasmo. Yo no le dije a Vargas Llosa: “Mario, voy a escribir de ti, como somos amigos, ya sabes”. ¡No! Soy un laborante, un trabajador, me encanta llegar a la máquina y no mirar ningún papel sino contar la sustancia de lo que he vivido.

¿A quién está leyendo hoy?

Ayer releí La Casa Verde, de Vargas Llosa; ahora, Orígenes, de Amin Maalouf, que recomiendo mucho. Siempre estoy leyendo. La letra impresa es mi alimento.

¿Qué escritor español recomienda?

La generación de Antonio Muñoz Molina, Javier Marías, Arturo Pérez-Reverte. Trabajé con ellos, tienen fuerza. Enrique Vila-Matas, Rosa Montero. Todos han hecho periodismo.

Al fin, ¿quién fue el que ideó la carta de intelectuales colombianos que hace 10 años dijeron que no volverían a España por el maltrato a los inmigrantes?

Creo que Héctor Abad Faciolince. Fue quien me llamó un viernes a hablar del tema y el siguiente domingo salió en El País. Pero Héctor ya volvió a España y ha explicado muy bien por qué. El único que falta es Fernando Vallejo, creo que nunca volverá.

¿Por ahí decían que la idea fue de Gabriel García Márquez?

Creo que en el origen estuvo Gabo, una ocurrencia suya. Había que llamar la atención sobre el trato vejatorio a los inmigrantes. Creo que España es la prolongación de Colombia y viceversa, debiera ser una frontera totalmente abierta.