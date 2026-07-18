Lo que deja el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes del gobierno Petro

El evento en el que se realizó la rendición de cuentas del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes se llevó a cabo en el Teatro Colón. Foto: MinCulturas

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Desde el Teatro Colón, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes entregó los resultados de la gestión de los últimos cuatro años. En el evento de “empalme con el pueblo” estuvo presente la actual ministra, Yannai Kadamani, quien resaltó la ampliación de programas y la instalación de capacidades del Estado para la operación de la cultura como derecho y política pública, según informaron en un comunicado.

“La mayor transformación fue demostrar que la cultura no es un accesorio del desarrollo, sino una condición para construir democracia, paz y vida digna. Dejamos más presupuesto, sí, pero sobre todo dejamos sistemas, infraestructura, herramientas de financiación, formación artística, protección social y políticas de largo plazo para que las culturas sigan creciendo en todos los territorios”, afirmó la ministra.

Durante el cuatrienio del gobierno de Gustavo Petro, esta cartera recibió una asignación presupuestal que superó los COP 4,7 billones. La inversión en cultura, según el balance entregado por la cartera, también creció y se ubicó en COP 3,224 billones. En cuanto a la distribución en territorio, mencionaron que se hizo énfasis en regiones como el Pacífico, el Caribe sur, el Catatumbo, el Magdalena Medio, La Guajira y la Amazonía.

Durante los cuatro años de gestión, el ministerio puso un foco especial en la educación artística a través de programas como Artes para la Paz, que al principio fue conocido como Sonidos para la Paz.

Otros proyectos que resaltaron fueron el Sistema Nacional de Educación y Formación Artística y Cultural, SINEFAC; el Sistema Nacional de Convocatorias Públicas Artísticas y Culturales, SINAC; y el Sistema Nacional de Circulación, que fue creado con la intención de “garantizar el derecho a la movilidad, visibilidad y circulación de las expresiones culturales, mediante la articulación de artistas, territorios, infraestructuras, redes y plataformas”, según el comunicado.

Sin embargo, no todo fue color de rosa durante este cuatrienio. El ministerio tuvo tres jefes de cartera y este cargo estuvo vacante durante varios meses en 2023. En 2022, la dramaturga Patricia Ariza fue la primera ministra de Cultura del gobierno de Petro. Bajo su gestión, el ministerio cambió de nombre y comenzó a llamarse “Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes”. Sin embargo, durante el primer remezón ministerial en febrero de 2023, Ariza salió de su cargo y el viceministro Jorge Zorro fue ministro encargado entre el 27 de febrero y el 2 de agosto.

Durante ese periodo, artistas y miembros del sector cultural reclamaban y cuestionaban las múltiples promesas que se le hicieron a esta área en campaña. Enviaron aproximadamente 15 cartas al gobierno expresando una sensación de abandono. Finalmente, en agosto de 2023, llegó Juan David Correa a ocupar el cargo ministerial.

En 2024, el Museo Nacional, que es uno de los museos del ministerio y desde el que se lideran las estrategias para las instituciones museales que dependen del ministerio, atravesó una de sus crisis más grandes y notorias en su historia reciente. El entonces ministro Correa pidió la renuncia de su director y la institución atravesó complicaciones financieras y administrativas por la quiebra de la entidad sin ánimo de lucro a través de la que se gestionaba el presupuesto para el museo.

Por otro lado, hubo quienes criticaron la gestión de los recursos para las convocatorias del portafolio nacional de estímulos en 2024, ya que, según reclamaron en su momento, la ventana temporal para la ejecución de los proyectos ganadores era muy corta y no acorde con años anteriores.

Correa estuvo 18 meses en el cargo y lo sucedió la actual ministra Yannai Kadamani, quien fue nombrada ministra el 27 de febrero de 2025. Durante su gestión se presentó la reforma a la Ley General de Cultura, la cual estuvo en trámite desde mayo de 2025. Sin embargo, se hundió en junio de este año antes de su último debate en el Senado.

Durante su gestión, la ministra y su familia se enfrentaron a cuestionamientos por la revelación de contratos que ostentaban algunos de sus familiares.

Más allá de los cambios que se vivieron en estos cuatro años, cabe destacar que durante este cuatrienio, en colaboración con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y la Cancillería, se repatriaron 1.194 piezas arqueológicas que estaban fuera del país. Además, “el Ministerio reportó 11 manifestaciones incluidas en la Lista Representativa, 3 manifestaciones inscritas en la lista de la UNESCO y más de 3.500 acciones entre 2022 y 2026″, afirmaron.

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