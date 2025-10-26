Logo El Espectador
Lo que Estados Unidos pierde al prohibir leer a Gabriel García Márquez

“Cien años de soledad” y “El amor en los tiempos del cólera” fueron retirados de algunas escuelas públicas de este país. Aquí ahondamos en las razones por las que estas obras entraron en esta lista y lo que pierden los alumnos al no poder tener acceso a ellas.

Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
26 de octubre de 2025 - 03:15 p. m.
Además de "Cien años de soledad" y "El amor en los tiempos del cólera", a principios de 2024 se registró un caso de censura contra "Crónica de una muerte anunciada".
Además de "Cien años de soledad" y "El amor en los tiempos del cólera", a principios de 2024 se registró un caso de censura contra "Crónica de una muerte anunciada".
Foto: Viviana Velásquez Bello

En Estados Unidos se quiere normalizar la censura. Así lo afirmó la organización PEN America, que entre el 1° de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025 registró 6.780 casos de títulos prohibidos en algunas escuelas públicas de su país. Florida, Texas y Tennessee son los tres Estados donde más casos se presentaron, y fue en el primero de estos, específicamente en el condado de Clay, que se prohibieron dos libros de Gabriel García Márquez: “Cien años de soledad” y “El amor en los tiempos del cólera”. Esto ha impedido que los niños y las niñas...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
REFLEXIONE(94518)Hace 15 minutos
Sencillo, porque en culturas del primer mundo han comprendido que García Márquez fue un incendiario que promovía violencia y muerte, las magnificaba, además de ser un impulsor de ideologías contra el desarrollo económico, sin embargo, vivía en la opulencia, mientras despreciaba sus ancestros y raíces.
