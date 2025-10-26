Lo que Estados Unidos pierde al prohibir leer a Gabriel García Márquez

Además de "Cien años de soledad" y "El amor en los tiempos del cólera", a principios de 2024 se registró un caso de censura contra "Crónica de una muerte anunciada". Foto: Viviana Velásquez Bello

En Estados Unidos se quiere normalizar la censura. Así lo afirmó la organización PEN America, que entre el 1° de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025 registró 6.780 casos de títulos prohibidos en algunas escuelas públicas de su país. Florida, Texas y Tennessee son los tres Estados donde más casos se presentaron, y fue en el primero de estos, específicamente en el condado de Clay, que se prohibieron dos libros de Gabriel García Márquez: “Cien años de soledad” y “El amor en los tiempos del cólera”. Esto ha impedido que los niños y las niñas...