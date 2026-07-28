Lo que la literatura puede enseñar sobre nuestra vida en sociedad (La novela y el mundo)

"Robinson Crusoe", la novela de Daniel Defoe, es una de las obras que habla de relaciones sociales mediadas por un sistema económico liberal. Foto: Walter Paget

«Sin embargo, entre Robinson y el buen salvaje hay grandes diferencias, sobre todo en lo que se refiere a la utilidad de objetos, incluido dinero, procedentes de la civilización».

Robinson Crusoe

En la sección “La novela y el mundo” arrancamos con una nueva etapa en la que haremos referencia a una categoría tan amplia como compleja: “Economía y sociedad”. La intención es utilizar algunas novelas que ejemplifiquen la interacción de las personas en la sociedad. Dentro de esta extensa selección caben: sistemas económicos; clases sociales;...