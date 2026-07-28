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Lo que la literatura puede enseñar sobre nuestra vida en sociedad (La novela y el mundo)

Inauguramos una nueva etapa de esta serie, en la que nos enfocaremos en obras que reflexionen sobre nuestras interacciones y cómo estas están mediadas por sistemas económicos, clases sociales, costumbres y mucho más.

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Mónica Acebedo
28 de julio de 2026 - 12:00 a. m.
"Robinson Crusoe", la novela de Daniel Defoe, es una de las obras que habla de relaciones sociales mediadas por un sistema económico liberal.
"Robinson Crusoe", la novela de Daniel Defoe, es una de las obras que habla de relaciones sociales mediadas por un sistema económico liberal.
Foto: Walter Paget

«Sin embargo, entre Robinson y el buen salvaje hay grandes diferencias, sobre todo en lo que se refiere a la utilidad de objetos, incluido dinero, procedentes de la civilización».

Robinson Crusoe

En la sección “La novela y el mundo” arrancamos con una nueva etapa en la que haremos referencia a una categoría tan amplia como compleja: “Economía y sociedad”. La intención es utilizar algunas novelas que ejemplifiquen la interacción de las personas en la sociedad. Dentro de esta extensa selección caben: sistemas económicos; clases sociales;...

Por Mónica Acebedo

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