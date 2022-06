Lo que se requería para reemplazar a don Vito Corleone

“El padrino” fue nominada a 11 premios Óscar de la Academia de Hollywood y ganó tres: mejor película, mejor actor principal (Marlon Brando) y mejor guion adaptado (Coppola y Puzo). Foto: Cortesía: Paramount

Cincuenta años de códigos que no se vencen. Cincuenta años del estreno de la película que los rodó y estrenó un referente cinematográfico. Cincuenta años de El padrino.

Hay un cálculo cotidiano y sencillo, pero poderoso. Se piensa que el favor se hace por compasión u obligación. Una acción casi que forzada para beneficiar al otro, que no soy yo, que no es mi familia, que no me importa. Una acción que, de todas formas, más tarde me traerá algún beneficio y es que, el otro al que tampoco le importo porque no soy él ni nadie muy cercano, me tendrá que pagar. Una deuda. Así es el trato que nadie tiene que recordar, pero que todo el mundo entiende: favor con favor se paga, y así funciona con las ofensas, y para eso sirve la venganza. Así concebimos la justicia y es, para nuestras almas o nuestros egos, mucho más efectiva que la de los juzgados. Esa, al parecer, es la que redime. Y tal capital lo descubrió Vito Corleone, el padrino de los que vendieron su alma al diablo o, más bien, la empeñaron por un favor.