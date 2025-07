Lo que une a China y Colombia, según su agregada cultural

Estefania Wang se radicó en Colombia desde 2023 Foto: Embajada de China en Colombia

¿Qué evoca para usted el cine chino? ¿Hay alguna película que haya marcado su infancia o juventud?

Creo que el cine chino tiene muchas obras y películas representativas. Hay un director muy famoso en China, Wang Jiahui, y tiene muchas obras significativas. Por ejemplo, Deseando amar, 2046, Happy Together y Chungking Express. Son películas muy populares en China.

También hay otras películas muy conocidas, como Héroe o Tigre y Dragón, que es muy famosa y fue dirigida por Li An (Ang Lee). Además, tenemos muchas películas sobre kung fu. Tal vez conozcan a Jackie Chan. Hay muchas películas protagonizadas por él y también por Li Xiaolong (Bruce Lee). Este género es muy popular tanto en China como en el extranjero. Las películas de Jackie Chan, de Jet Li (Lilian Jie) y de otras estrellas del kung fu son muy conocidas a nivel mundial.

Cuando piensa en China, ¿qué colores, sonidos o escenas se le vienen a la mente? ¿Cómo cree que esto se verá reflejado en el festival de cine?

El color que más representa a China es el rojo, junto con el amarillo. Todos los años celebramos el Año Nuevo Chino (o Festival de Primavera), y en esa época se puede ver todo decorado de rojo: faroles, nudos, los tuilian que pegamos en las puertas. Todo se llena de ese color y de amarillo también. Son los dos colores de nuestra bandera.

En cuanto a los sonidos, diría que los instrumentos folclóricos chinos, como el guzheng, el erhu o la suona. En los últimos años, se han producido muchas obras musicales famosas con estos instrumentos. Cuando se escuchan, uno ya puede imaginar que se trata de una obra china.

¿Qué cree que nos puede contar el cine chino, y particularmente la selección de películas que se presentarán en el festival, sobre su país? ¿Qué podríamos descubrir que quizá no esté disponible por otros medios?

Desde la Embajada seleccionamos nueve películas producidas entre 2021 y 2024. Todas abarcan diversos temas: ciencia ficción, drama, comedia, animación, historia de amor, documental… Por ejemplo, tenemos una que se llama Moon Man, una comedia de ciencia ficción, que trata de un astronauta que queda olvidado en la Luna tras un accidente en la Tierra. Es una historia muy interesante, fuera de lo común. El año pasado se proyectó en la Cinemateca y tuvo muy buena acogida.

También hemos traído tres películas de animación. En los últimos años, la industria del cine de animación en China ha crecido mucho y ha mejorado en calidad. Además, incluimos Pegasus, una película que combina carreras de autos, drama y humor, y Love Never Ends, una historia de amor protagonizada por adultos mayores. Así, el público colombiano podrá conocer aspectos diversos de la sociedad china: cómo son las mujeres contemporáneas, cómo se desarrolla la tecnología espacial, cómo se vive el amor en la vejez...

Esperamos que este intercambio cultural permita que nuestros países se acerquen más. Con estas películas, esperamos que comprendan mejor a China, a su gente y nuestra vida cotidiana.

¿Hay alguna de las películas que mencionó y se puedan ver en el festival que la haya conmovido o emocionado especialmente?

Sí. Una es Her Story y la otra es I Am What I Am, una película de animación que vamos a proyectar durante la inauguración del festival. Esta última me emociona mucho: narra la historia de tres adolescentes cuyos padres no están en su pueblo porque trabajan fuera para ganar dinero. Ellos, a través de la danza del león —una danza tradicional china—, encuentran fuerza para crecer, motivarse y convertirse en mejores personas. Además, ya tiene una segunda parte, que gira en torno al kung fu y se estrenó a finales del año pasado. Las dos son excelentes. Her Story relata la historia de una madre soltera y las dificultades que enfrenta en su vida. La estética de la película es muy bella, y el director tiene una visión muy delicada sobre la mujer. Creo que este tema también es muy relevante en Colombia, donde hay muchas organizaciones e instituciones dedicadas a los derechos de las mujeres. Recomiendo todas las películas del festival, pero especialmente estas tres.

Hablemos de su experiencia en Colombia. ¿Cómo fue su primer encuentro con el país? ¿Recuerda algo que le haya sorprendido o conmovido al llegar?

Llevo dos años viviendo en Colombia. Colombia es un país muy interesante y diverso. De sur a norte, cada ciudad tiene su propia identidad; es un país con mucha historia. Decimos que es un país con gran potencial cultural, igual que China. Me siento muy bien trabajando en los temas de cultura y educación, porque siempre tengo la oportunidad de participar en conciertos, festivales y actividades de todo tipo.

Este año, por ejemplo, organizamos exposiciones sobre la Ruta de la Seda, conciertos con instrumentos tradicionales chinos, intercambios entre profesores, músicos y bailarines, y galas de danza. También celebramos el 45 aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Colombia: durante la visita del presidente Petro a China, en mayo —para participar en la cumbre de la CELAC—, Colombia se adhirió a la iniciativa de la Ruta de la Seda.

En su rol de agregada cultural, ¿cómo hace para mantener viva la conexión con su país mientras se encuentra lejos? ¿Qué hace para no sentirse tan distante de casa?

Una manera de mantener ese vínculo es a través de los productos audiovisuales: películas, telenovelas, programas. Aquí podemos ver muchas producciones chinas, así como leer libros de autores chinos. También utilizamos aplicaciones chinas, como Xiaohongshu (Red Notebook), que se ha vuelto muy popular este año. Muchos usuarios migraron desde TikTok a esta plataforma, especialmente después de que TikTok enfrentara restricciones en Estados Unidos. Además, vamos con frecuencia a restaurantes chinos aquí en Colombia. La comida es uno de los aspectos que más se extrañan al estar fuera de China, así que solemos comer juntos allí. Y, si tenemos tiempo, también cocinamos platos tradicionales de nuestras regiones de origen.

¿Ha encontrado usted algo similar entre China y Colombia? ¿Alguna tradición, comida, costumbre o expresión cultural que compartamos?

Sí. Por un lado, el pueblo colombiano y el chino son muy cálidos. Las personas en ambos países son amables, generosas y siempre están dispuestas a ayudar. En cuanto a la cultura, por ejemplo, en Colombia tienen muchas piezas de oro y cerámica, como se puede ver en el Museo del Oro y en el Museo Arqueológico. En China también tenemos piezas similares, aunque pertenecen a otras épocas o dinastías, pero hay muchas similitudes. Y con la comida, hay algo muy curioso: ustedes tienen tamal, y nosotros también. Son muy parecidos. En Colombia, el tamal suele ser más largo; en China tiene una forma distinta. Pero ambos están envueltos en hojas y llevan arroz, carne y otros ingredientes en su interior. Es casi igual. Así que sí, hay muchas cosas que compartimos.

¿Hay alguna película nueva que le gustaría que los colombianos pudieran ver pronto?

Sí. Nezha: El niño diablo conquista al Rey Dragón. Es una película de animación de este año, 2025, basada en una leyenda de la cultura tradicional china. Ocupó el primer lugar en taquilla tanto a nivel general como en animación. Eso demuestra la confianza del público en el cine chino. Después de su estreno, la película también se proyectó en Europa, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Singapur y otros países. Sin embargo, aún no ha llegado a América Latina. Espero que pronto pueda proyectarse aquí, porque realmente es una película fenomenal.