La escultura que hizo que la justicia estadounidense se preguntara: “¿qué es arte?"

La obra "Bird in space", de Constantin Brâncuși, hizo parte de una serie de más de 10 esculturas en diferentes materiales. Foto: Archivo particular / Wikipedia

En 1926, el debate sobre qué es arte y qué no llegó a las instancias legales. Durante ese año, una obra de escultor rumano Constantin Brâncuși llegó a Estados Unidos, luego de que fuera comprada por el fotógrafo Edward Steichen. Al llegar a las costas estadounidenses desde París, se desató una controversia que marcó la historia del arte y la definición de la época sobre esta disciplina.

La pieza en cuestión fue “Bird in space”. Esta escultura era una de varias en la serie del mismo nombre, de las cuales siete fueron hechas en mármol y nueve...