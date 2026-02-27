Publicidad

La escultura que hizo que la justicia estadounidense se preguntara: “¿qué es arte?"

Una obra de Constantin Brâncuși desató una polémica en Estados Unidos en 1926, pues las autoridades no la consideraban arte y, por lo tanto, la definición de esta disciplina fue puesta en tela de juicio. Esta es la historia.

Andrea Jaramillo Caro
27 de febrero de 2026 - 12:20 p. m.
La obra "Bird in space", de Constantin Brâncuși, hizo parte de una serie de más de 10 esculturas en diferentes materiales.
Foto: Archivo particular / Wikipedia

En 1926, el debate sobre qué es arte y qué no llegó a las instancias legales. Durante ese año, una obra de escultor rumano Constantin Brâncuși llegó a Estados Unidos, luego de que fuera comprada por el fotógrafo Edward Steichen. Al llegar a las costas estadounidenses desde París, se desató una controversia que marcó la historia del arte y la definición de la época sobre esta disciplina.

La pieza en cuestión fue “Bird in space”. Esta escultura era una de varias en la serie del mismo nombre, de las cuales siete fueron hechas en mármol y nueve...

Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
Pedro Cortés Lombana(37733)Hace 5 minutos
Horizontalmente podría ser asociada con un pez. No importa, como sea, tiene estilo, finura, agilidad, se proyecta. Y verla, genera placer.
