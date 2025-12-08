Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Música hecha con cuerpo y alma

El Cartagena Festival de Música celebrará en 2026 su vigésima edición con la temática El cuerpo y alma, con invitados de diferentes latitudes que interpretarán música de varias épocas y compositores.

Juan Carlos Garay
08 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
El Cartagena Festival de Música se realizará del 4 al 12 de enero de 2026.
Foto: Cartagena Festival de Música

Hace veinte años, cuando se realizó la primera versión del Cartagena Festival de Música, tal vez nadie imaginaba que, más allá de una sucesión de conciertos, el evento anual podía convertirse en un resumen de la historia de la música universal. Hoy, con la perspectiva del tiempo, la memoria nos trae recuerdos dispersos: desde un coro femenino que interpretó cantos búlgaros milenarios hasta un violonchelista que presentó la obra El velo protector, del compositor británico John Tavener (1944-2013).

He citado dos extremos, por supuesto. La...

Por Juan Carlos Garay

