El Magazín Cultural
Los 250 años del natalicio de Jane Austen: disfrute un capítulo de “Emma”

Esta semana se celebran los 250 años del nacimiento de la pionera escritora británica. Fragmento de una de sus novelas más emblemáticas, publicada en la Navidad de 1815.

Jane Austen * / Especial para El Espectador
18 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Jane Austen fue una novelista británica que vivió durante la época georgiana. La ironía que empleaba para dotar de comicidad a sus novelas hace que sea considerada entre los clásicos de la literatura. Nació el 16 de diciembre de 1775, en el Reino Unido, y murió allí el 18 de julio de 1817.
Esta obra está dedicada a su Alteza Real,

el príncipe regente, con el permiso de su Alteza Real

y con el mayor respeto por parte de su fiel, obediente

y humilde servidora, LA AUTORA.

1.

Emma Woodhouse, bella, inteligente y rica, con un hogar agradable y un temperamento feliz, parecía reunir muchas de las mejores bendiciones de la vida; llevaba viviendo cerca de veintiún años en este mundo sin nada apenas que la agitara o la molestara.

Era la menor de las dos hijas de un padre cariñoso y tolerante, y, a...

Por Jane Austen * / Especial para El Espectador

