Los 250 años del natalicio de Jane Austen: disfrute un capítulo de “Emma”

Jane Austen fue una novelista británica que vivió durante la época georgiana. La ironía que empleaba para dotar de comicidad a sus novelas hace que sea considerada entre los clásicos de la literatura. Nació el 16 de diciembre de 1775, en el Reino Unido, y murió allí el 18 de julio de 1817.
Esta obra está dedicada a su Alteza Real,
el príncipe regente, con el permiso de su Alteza Real
y con el mayor respeto por parte de su fiel, obediente
y humilde servidora, LA AUTORA.
1.
Emma Woodhouse, bella, inteligente y rica, con un hogar agradable y un temperamento feliz, parecía reunir muchas de las mejores bendiciones de la vida; llevaba viviendo cerca de veintiún años en este mundo sin nada apenas que la agitara o la molestara.
Era la menor de las dos hijas de un padre cariñoso y tolerante, y, a...
