Los apuntes de Daniel Montoya y su fascinación por Humboldt

Hablemos de usted, la escritura y la poesía… De usted y la observación: una de las temáticas que más atraen de sus poemas es la invitación a la pausa, el mundo parece ir más lento…

Me formé en talleres literarios. A nivel nacional hay un programa de escritura que se llama “Relata”, y lo dirige la profesora Marta Fajardo. Antes lo dirigieron Libardo Vargas y César Pérez Pinzón. Quiero decir con esto que en los talleres literarios es muy importante que se enseñe a afinar la mirada. El “mirar” se puede enseñar, corregir. Se puede ser más perspicaz. Nosotros tenemos una forma de mirar que depende mucho de la televisión. Si no estoy mal, en 1990 Jesús Martín Babero dijo que la identidad del pueblo colombiano dependía de las telenovelas. Nuestra mirada se basa en esas novelas, en el espectáculo. Eso es lo que nos hemos creído que somos colombianos, y lo replicamos. Para mí, un hecho muy triste. Lo primero que a uno le enseñan en un taller literario es a afinar la mirada: ¿qué es lo que se debe observar? Y de esa forma, el observar en el caso de la poesía y en el caso de lo que escribo, se basa en la resistencia. Esa pausa que se centra en lo lento, lo pequeño, lo cotidiano. Esa es una forma de resistencia porque nuestro mundo no funciona de esa manera.