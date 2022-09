Los catálogos musicales más costosos de toda la historia

Roger Waters, integrante de Pink Floyd, durante un concierto. Foto: Cristian Garavito

Cada vez es más común que los artistas o agrupaciones decidan vender sus catálogos musicales. Así lo han hecho Tina Turner, Bob Dylan, Sting, Red Hot Chili Peppers, Neil Young, Shakira, Paul Simon y Bruce Springsteen, entre otros. Por eso, repasamos cuáles han sido algunos de los catálogos más costosos de todos los tiempos.

5. En este puesto se ubican tres artistas: Paul Simon, Sting y David Bowie, quienes vendieron su catálogo musical por 250 millones de dólares.

Paul Simon

En 2021, el compositor vendió su catálogo musical a Sony Music Publishing, que incluyen éxitos que van desde sus inicios con Simon & Garfunkel, hasta su carrera como solista.

Sting

A principios de este año, Universal Music Group fue quien compró todo el catalogo musical del ex miembro de The Police. Aunque la compañía no reveló la cifra exacta de la adquisición, algunos medios estadounidenses llegaron a afirmar en su momento que la compra podría estar valorada por alrededor de 250 millones de dólares.

David Bowie

En enero de este año, Warner Music Group adquirió el catálogo musical del fallecido autor de Heroes. Los términos financieros no fueron revelados, pero se estima que la venta puede estar rodando los 250 millones de dólares e incluiría canciones de los veintiséis álbumes de Bowie.

4) Bob Dylan

En diciembre de 2020, el turno fue para el músico y ganador del Premio Nobel de Literatura, quien vendió su catálogo a Universal Music Publishing Group. De acuerdo con Forbes, la transacción se realizó por 325 millones de dólares.

3) Richard Rodgers & Oscar Hammerstein II

El catálogo musical de los autores de canciones para musicales, Rodgers y Hammerstein, se estima por un valor 350 millones de dólares, según Forbes. Y es que ellos fueron los creadores de musicales de Broadway como Oklahoma!, Carousel y El rey y yo, entre otros.

2) Michael Jackson

Aunque el Rey del pop falleció en 2009, sus canciones siguen generando aproximadamente 20 millones de dólares al año, de acuerdo con Forbes. Esta misma revista señala que su catálogo musical está avalado por una cifra de 375 millones de dólares.

1) 500 millones de dólares es el precio por el que estuvo dispuesta a pagar la compañía que adquirió los catálogos musicales de The Beatles y Bruce Springsteen.

John Lennon and Paul McCartney

Aunque Michael Jackson compró en 1985 el catálogo de The Beatles por 41,5 millones de dólares, en el 2016 Sony Music Publishing se lo compró a los herederos de Jakson. Sin embargo, en 2017, Paul McCartney demandó a la compañía y llegaron a un acuerdo. Se estima que el catálogo está avalado por 500 millones de dólares, según Forbes.

Bruce Springsteen

En diciembre de 2021, el artista vendió su catálogo a Sony Music Publishing, por un valor de 500 millones de dólares.

Pink Floyd

Aunque la agrupación de rock británica aún no ha vendido su catálogo musical, se encuentra ofertándolo por un precio que podría alcanzar los 500 millones de dólares. Y es que Pink Floyd es una de las bandas que más álbumes ha vendido en la historia: 280 millones.

