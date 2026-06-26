Los códices, la estrategia de los primeros cristianos para evitar las falsificaciones 

Códice Sinaítico, la copia más larga y antigua de la Biblia Griega. Foto: Wikicommons

Una de las principales transformaciones, posible gracias a la estructura del Imperio Romano y a sus códigos de disciplina y voluntad por dejar testimonio de lo que ocurría, de lo que se creaba y se decidía, fue la lenta pero segura conversión de los rollos de papiro, que duraban a lo sumo trescientos o trescientos cincuenta años, en códices. Aquel proceso, que se dio entre los siglos II y IV después de Cristo, y que tuvo un especial protagonismo por parte de los primeros cristianos, fue lento y a veces, tortuoso. Como escribió Peter Watson,...