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Los códices, la estrategia de los primeros cristianos para evitar las falsificaciones 

Los códices, palabra que derivaba del “codex”, cuyo significado era tablilla o tronco, reemplazaron a los rollos, y a partir del siglo IV se volvieron casi que una regla en el Imperio Romano. Los primeros cristianos fueron quienes más los utilizaron, pues entre otras ventajas, les ofrecían la de minimizar las falsificaciones. Entrega XIV de la serie Rumbos de democracia.

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Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
26 de junio de 2026 - 12:00 a. m.
Códice Sinaítico, la copia más larga y antigua de la Biblia Griega.
Códice Sinaítico, la copia más larga y antigua de la Biblia Griega.
Foto: Wikicommons

Una de las principales transformaciones, posible gracias a la estructura del Imperio Romano y a sus códigos de disciplina y voluntad por dejar testimonio de lo que ocurría, de lo que se creaba y se decidía, fue la lenta pero segura conversión de los rollos de papiro, que duraban a lo sumo trescientos o trescientos cincuenta años, en códices. Aquel proceso, que se dio entre los siglos II y IV después de Cristo, y que tuvo un especial protagonismo por parte de los primeros cristianos, fue lento y a veces, tortuoso. Como escribió Peter Watson,...

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
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