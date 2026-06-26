Los códices, la estrategia de los primeros cristianos para evitar las falsificaciones 

Códice Sinaítico, la copia más larga y antigua de la Biblia Griega.
Foto: Wikicommons
Una de las principales transformaciones, posible gracias a la estructura del Imperio Romano y a sus códigos de disciplina y voluntad por dejar testimonio de lo que ocurría, de lo que se creaba y se decidía, fue la lenta pero segura conversión de los rollos de papiro, que duraban a lo sumo trescientos o trescientos cincuenta años, en códices. Aquel proceso, que se dio entre los siglos II y IV después de Cristo, y que tuvo un especial protagonismo por parte de los primeros cristianos, fue lento y a veces, tortuoso. Como escribió Peter Watson,...
Por Fernando Araújo Vélez
De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
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