El Magazín Cultural
“La normalidad es una ficción social”: Juan Andrés Fernández

En esta entrevista, el escritor bogotano nos habla sobre su novela Los Concursantes, la cual explora las distintas caras de la muerte en una realidad dominada por los algoritmos.

Juan Sebastián Lozano
30 de enero de 2026 - 07:52 p. m.
Los Concursantes fue galardonada con el Portafolio de Estímulos Germán Vargas Cantillo en 2020 y editada por Escarabajo en 2025.
Foto: Escarabajo Editorial

En Los Concursantes, el escritor bogotano Juan Andrés Fernández construye una novela coral y fractal que explora la muerte como una transición posible, así como la simulación de la realidad y la identidad fragmentada en un mundo dominado por algoritmos, redes y expectativas ajenas.

Marcado desde niño por una sensación de extrañeza corporal —nació sin ombligo debido a onfalocele—, transforma esa vivencia en una reflexión inquietante sobre qué nos hace auténticamente humanos cuando todo parece diseñado y observable.

